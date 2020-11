El fútbol del covid es como la paella de bote

Nunca olvidaré la anécdota de mi amigo Enrique. Han pasado unos cuantos años, pero las risas que nos pegamos luego, se ha convertido en la típica batallita de abueletes. Inolvidable mi cara cuando apareció con su mujer Isabel y me puso encima de la mesa, con todo el cariño del mundo, un envase de tetrabrik del popular don Simón. Sí, mis amigos siempre me ponen en un compromiso cuando vamos a cenar y me dicen que elija el vino. No sabes si mirar la columna de la izquierda, o directamente a la derecha donde figuran los precios. No por sibarita del vino, que también, sino por prudencia. El bolsillo siempre aprieta. Enrique no tenía ni idea de caldos... y nos lo bebimos igual, pero la cena para mi no fue lo mismo. El jamón sabía diferente aunque era el mismo de siempre. Es como ir a la Gascona, en mi querido Oviedo, y beber El Gaitero en lugar de un culete de sidra escanciada. O la sensación de ver como un turista se come a la 9 de la noche un simulacro de paella, que bien pudiera ser de bote, o una pizza congelada en el Trastevere de Roma, mi ciudad favorita. ¿Ustedes creen que es lo mismo?

A mí me está pasando lo mismo con el fútbol del covid. Reconozco el mérito y la cabezonería de Tebas para sacar adelante el fútbol profesional. Los clubs han dado un ejemplo, que merece ser elogiado, al mantener con vida la industria del fútbol que genera tantos puestos de trabajo, aunque también muchos números rojos porque los presupuestos no alcanzan para pagar las elevadísimas nóminas de los futbolistas, que aprovecharon la inflación por la entrada de millones de las televisiones. Y el fútbol de clubs ha dado un paso atrás en cuanto al Madrid y Barcelona se refiere, incluso el Atlético.

Todo es perfecto, pero este fútbol no se asemeja en nada al que yo conozco. Sin la afición es otra cosa. Enlatado. Echo mucho de menos el ambiente de Castalia, el bullicio de las calles adyacentes a la Cerámica, los gritos de la gente, las emociones de mi amiga María José, que un buen día se enganchó a este fiebre de lfútbol y se ha hecho fanática del Villarreal, cuando no había visto un partido en su vida, y que ha traspasado a su hijo Ferrán, fan de Cazorla. Ahora oigo, para mi pena, los gritos del entrenador, incluso como el árbitro ofrece sus explicaciones a un jugador. Hasta puede que un día, un futbolista atienda a la pasión de Javi Pérez, mi compañero de pupitre en la zona de prensa, cuando le grita a Samu: «¡Mira a Gerard!»

Nada es igual. La información nos llega a los medios empaquetada porque no podemos ni acercarnos a cien metros a un futbolista o directivo. Ni tampoco transmitir nuestras sensaciones. Todo es demasiado frío, porque la gente no quiere versiones oficiales, quiere otra cosa... y puede desconectar si el fútbol sigue durante mucho tiempo en esta burbuja que lo aísla del mundo. El aficionado quiere ver a sus jugadores en el campo, observar como salen en sus coches, estar cerca de la hierba... La televisión hace un gran papel en tiempos de pandemia, pero nunca sustituirá a un buen vino, una paella de leña en el apeadero de Betxí, que mima Salvador, o ese rico culete de sidriña en El Cartero de Gijón. ¡Esto es otra cosa! Y no soy muy exigente, porque no quiero ni un Flor de Pingus ni un Vega Sicilia, con un Naluar, un Juan Gil o un Garum ya soy feliz. Tanto, que fui uno de los pocos que no vio, ni se acordó, del Barça-Real Madrid de hace 10 días. Soy mas terrenal. El Covid nos ha cambiado la vida. ¡Cuánto añoro el fútbol con sus verdaderas estrellas: los aficionados de a pie!. Lo echo tanto de menos... Enrique, ¡no me traigas mas don Simón, por favor!