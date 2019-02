Fútbol más allá de los 40 años

El fútbol no tiene edad, mas sí uno se cuida físicamente. Un ejemplo de ello sería el de Roberto Peiró, un clásico de la provincia que, a sus 42 años, sigue dando guerra a futbolistas que podrían ser sus hijos.

Peiró estaba entrenando al Benicasim, de Primera Regional, mientras jugaba en la liga de veteranos. Sin embargo, algo hizo desempolvar las botas y regresar al fútbol federado. «Al equipo le falta experiencia. Competimos muy bien, pero los partidos se nos van en pequeños detalles. Tenemos que trabajar para subsanar esos pequeños detalles en cada entrenamiento y también en los encuentros, de ahí que he tomado la decisión de trasladar esos conceptos desde dentro», explica.

Roberto salió de la cantera del Castellón, con el que debutó. Destaca su implicación: «Me he cuidado mucho durante toda mi carrera. No he llegado a profesional, pero me he cuidado como tal y las lesiones también me han respetado. Por ello, físicamente estoy bien para poder jugar con 42 años».

Momentos álgidos

Durante su carrera deportiva, el centrocampista ha jugado en el Castellón B, Castellón, Burriana, Onda, Vall de Uxó, Vinaròs, Sant Jordi y Benicasim, entre muchos otros equipos. De su prolífica trayectoria, el veterano futbolista se queda con tres momentos: «Debutar en el Castellón en la Copa del Rey contra el Levante, cuando estaba en Segunda B. Hacerlo en casa es algo de lo que siempre te acuerdas». «Jugué de niño en el Benicasim y volver a hacerlo con ellos en Tercera, tras pedírmelo y poder ayudar, tampoco es un momento para el olvido», subraya. «Otro que recuerdo con cariño es cuando me llamó el Madrid. Yo militaba en el cadete B del Castellón de García Hernández y el Madrid se interesó, fui a hacer unas pruebas, con 15 años».

A lo largo de su trayectoria, amén de sus apariciones en el primer equipo del Castellón en la categoría de bronce, Peiró disputó una promoción de ascenso a Segunda B con el Burriana, en la que se quedó muy cerca de subir, pero el Gavà se convirtió en el verdugo del cuadro celeste.

Después de una sobresaliente carrera en algunos de los equipos más relevantes del fútbol provincial, Roberto se marchó al Catí, donde también hizo las funciones de jugador y entrenador, años atrás. Justo tras echar el cierre la entidad catinense, este trotamundos volvió a Benicàssim, localidad en la que se inició en el fútbol de pequeño y a la que volvió para jugar en el histórico periplo del club en Tercera.

La oscuridad queda atrás

Tras descender a Primera Regional (temporada 2015/2016), los de la Torre Sant Vicent estuvieron a punto de desaparecer debido a una crítica situación económica. Sin embargo, poco a poco, la entidad de la Plana Alta va progresando en el apartado financiero. «El equipo estuvo cerca de la desaparición. Arrastraba una deuda, pero el Grupo Impala se ha hecho cargo del club. Este año no hay jugadores que cobren, había que recortar», señala Peiró. Precisamente este contexto afecta deportivamente en la política de fichajes, puesto que el Benicasim no tiene facilidades para acceder a futbolistas experimentados que marquen la diferencia.

Respecto al contexto actual, en el que Peiró hace el rol de entrenador-jugador, indica que «la situación se lleva bien». «El grupo humano que hay es muy bueno. Hay muchos jugadores que me pedían que jugara ya, porque seguro que el equipo mejoraría. El plantel lo ha aceptado muy bien, se trata de sumar», enfatiza.