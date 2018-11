El futuro de Javi Calleja, entre un oceáno de dudas

Apenas habían transcurrido unas horas del partido copero en Almería, que lejos de disipar dudas, corroboró las malas sensaciones ofrecidas por el Submarino en Vitoria, cuando el club amarillo presentó la nueva residencia para las concentraciones del primer equipo en Miralcamp. Allí, en presencia de autoridades políticas y medios de comunicación, pero también de jugadores y el propio Javier Calleja, Fernando Roig eludió pronunciarse sobre el futuro del entrenador madrileño, que podría terminar de agotar su crédito en el caso de que los amarillos no derroten mañana, a partir de las 16.15 horas en el Estadio de la Cerámica, al Levante de Paco López.

El acto transcurrió con una aparente normalidad, aunque flotaba en el ambiente el horrible final del encuentro en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde un segunda A fue capaz de igualar un 1-3. Llueve sobre mojado, porque es algo que el pasado domingo ya aconteció en Mendizorroza, donde el 0-1 se convirtió en un 2-1, dejando al Submarino solo un puesto y un punto por encima del descenso a Segunda A.

ELUCUBRACIONES // Resulta harto complicado asegurar lo que pueda pasar después del próximo encuentro precisamente antes de que pase. Está claro que Calleja no está sabiendo devolver al equipo al buen camino y que su situación vuelve a asemejarse a la de hace unas semanas, después de la derrota en el RCDE Stadium, cuando su futuro estaba en el aire. Entonces, un empate que supo a muy poco frente al Atlético en casa y la goleada al Rapid de Viena parecían haber disipado las dudas, pero la remontada del Alavés y las sensaciones de déjà vu en Almería han devuelto la situación a una casilla de salida.

El Villarreal continúa pensando que Calleja es el entrenador ideal para explotar las virtudes futbolísticas del Submarino, como lo pensaba al término de la pasada campaña, cuando clasificó al equipo en quinta posición. La cúpula cree que pese a que ha sido un verano agitado en el que se ha visto obligado a un mayor desembolso en fichajes, aprovechando el dinero de las operaciones estivales y también de lo guardado en el pasado mercado de invierno, el Villarreal ha incrementado su potencial.

Las bajas que han afectado principalmente a la medular, el mal momento de muchos de los futbolistas determinantes y las desconexiones que han provocado demasiadas remontadas en contra (Real Sociedad, Spartak, Alavés o Almería) han jugado en contra del madrileño, cuya propuesta futbolística está en la máxima sintonía respecto al prototipo de equipo que siempre ha sido el Submarino.

De ahí que sobre Calleja no penda la espada de Damocles de un ultimátum como tal, porque podría prorrogar sus examen al jueves que viene en Viena y al domingo siguiente en Vallecas. Todo dependerá no solo del resultado, sino de cómo se maneje el equipo. Es decir, del fondo y las formas, aun siendo consciente de que el Submarino podría, en caso de no vencer al Levante, caer a zona de descenso, muy lejos de las plazas europeas, objetivo mínimo de un equipo que a pesar del 3-3 del jueves tiene encarrilada su clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey y que, en la Europa League, depende de sí mismo no solamente para seguir adelante, sino para hacerlo como líder de su grupo.

CON TOKO EKAMBI // Calleja recupera a Toko Ekambi, que entrenó ayer con normalidad, en una sesión claramente diferenciada entre los titulares y los que más minutos tuvieron el jueves en Almería, y el resto. Un alivio para el madrileño, porque Bacca está en el dique seco. Así, Bruno, Javi Fuego y Bonera, junto al colombiano, son los que se perderán el crucial encuentro de mañana.