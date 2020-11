Gálvez, capitán del Castellón: "Tragamos mucha mierda y ahora no lo valoramos"

Rafa Gálvez volvió a dar la cara. Y lo hizo para hablar alto y claro: no se puede volver a repetir la imagen ofrecida por el CD Castellón el pasado domingo contra el Real Oviedo. El equipo de la capital de la Plana perdió por 4-0 y uno de sus capitanes instó al vestuario a hacer autocrítica a través de los micrófonos de Gol Televisión.

¿Es la derrota más dura?

"Es una derrota muy dura pero, al fin y al cabo, el resultado ahora mismo me da igual. Lo que no me da igual es la imagen que ha dado el equipo".

El mensaje:

"Nos ha faltado compromiso, nos ha faltado actitud, nos ha faltado saber en qué club jugamos. A este club le ha costado mucho estar donde está, hemos tragado mucha mierda, hemos jugado en el barro más bajo que había y ahora no estamos valorando nada".

Las responsabilidades:

"Hay que hacer autocrítica. Al fin y al cabo los que jugamos somos los futbolistas y somos lo que tenemos que hacerla porque esto no puede volver a ocurrir".

¿Qué os dijísteis en el vestuario?

"Hubo silencio. Es para que se nos cayera la cara de vergüenza. No hemos entendido el partido o no hemos querido entenderlo. Y esto no puede seguir así, hay que darle un cambio radical".

La primera ocasión para darle la vuelta a la delicada situación llega el domingo, a partir de las 18.15 horas, en Castalia ante el Cartagena.