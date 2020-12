Zlatanovic impulsa al Castellón en la 'final' ante el Albacete (3-0)

¡Finaaal, finaaaal, finaaaaaaaaal en Castalia! Importantísima victoria del Castellón ante el Albacete (3-0) que le permite salir del descenso y dejar muy tocado a un rival directo como el equipo manchego, a quien saca ahora siete puntos. El equipo de Óscar Cano sale de la zona peligrosa y se coloca con 18 puntos, tres más que el Alcorcón, que juega mañana ante la UD Las Palmas.

Minuto 90. ¡Goooool de Zlatanovic! ¡Otro del '12' albinegro para sentenciar el partido.

Minuto 84. GO-LA-ZO del delantero serbio, que regatea a un defensor, saca un potente disparo desde fuera del área y pone el 2-0 en el marcador.

Minuto 84. ¡Goooooolazooooooo del Castellón! ¡Gooooolazooooo de Zlatanovic!

Minuto 81. Segundo cambio del Castellón. Se va tocado Rubén Díez y entra Álvaro Fidalgo.

Minuto 71. ¡Qué ocasión del Castellón! La ha tenido Señé en el área pequeña tras un centro espectacular de Marc Mateu en una falta desde la izquierda. Era la sentencia...

Minuto 65. Primer cambio del Castellón. Entra Zlatanovic por el capitán David Cubillas.

Minuto 60. El Castellón está sufiendo en los últimos minutos ante la intentona del Albacete de encontrar el empate.

Minuto 55. A punto de empatar el Albacete con un centro que desvió Guillem Jaime en el último momento.

Minuto 47. Empieza la segunda mitad. El Castellón necesita aguantar el triunfo.

Minuto 45. Descanso en Castalia. El gol de Marc Mateu decide momentáneamente a favor de los albinegros.

Minuto 40. El Albacete trata de acercarse al área de Álvaro Campos, pero se defiende bien el Castellón.

Minuto 26. El extremo valenciano disparó a la derecha del portero, engañando por completo a Tomeu Nadal, que se tiró a su izquierda.

Minuto 26. ¡Goooooooool del Castellón! ¡Gooooool de Marc Mateu!

Minuto 25. Penalti a favor del Castellón por un codazo del defensa del Albacete, Gorosito, sobre Cubillas.

Minuto 16. Ahora es Satrústegui el que ve la amarilla por una entrada sobre Peña.

Minuto 12. Primera llegada del Castellón. César Díaz ganó la espalda al lateral del Albacete y logró sacar un disparo que se marchó muy desviado.

Minuto 8. Primera amarilla del partido, para Mvondo del Albacete, por un codazo sobre Rafa Gálvez.

Minuto 1. Arrancaaa el encuentro en Castalia. Hoy toca ganar para el Castellón.

LA PREVIA. El Castellón tiene una finalísima esta tarde en Castalia (18.15 horas, Movistar LaLiga). El equipo de Óscar Cano se enfrenta a un rival directo por la permanencia, el Albacete, con el reto de sumar los tres puntos que le permitan salir del descenso. Y es que la pasada derrota del equipo orellut en su visita al Mallorca (3-1), junto con el empate a uno que protagonizaron Sabadell y Alcorcón este miércoles en la jornada aplazada, condenaron al Castellón a los puestos de descenso.

No obstante, la victoria esta tarde ante el conjunto manchego situaría a los de Óscar Cano fuera de la zona peligrosa y, por esa razón, el técnico granadino ha sacado su once de gala contra el Albacete. Respecto a los once protagonistas que salieron dei inicio en Mallorca, repiten hasta nueve futbolistas, con la inclusión de Rafa Gálvez en la defensa y la de Señé en la medular como únicas novedades.

No en vano, el once del Castellón es el siguiente:

Por su parte, el Albacete, que estrena técnico, Alejandro Menéndez, apuesta por esta alineación: