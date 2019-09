«Ganamos el partido por el atrevimiento de los jugadores»

Para Óscar Cano, el Castellón pudo con el Olot «por atrevimiento». Eso y el regreso al plan original de las tres primeras jornadas, con David Cubillas en el campo y jugando con dos delanteros.

El entrenador granadino habló de dos tiempos bien diferenciados. «La primera parte, junto al gran partido del Olot, lo que nos ha hecho ser menos de lo que somos, ha sido el atrevimiento. Somos un equipo construido para lo que está haciendo y sufrimos en otro tipo de registros. Por eso les he dicho que era la hora de arriesgar. Los mejores minutos de esta temporada han llegado cuando cogemos la pelota, cuando le damos sentido al fútbol. No hemos interpretado en el primer tiempo lo que hay que hacer, jugar en esa dirección. Si no lo hacemos, es tirarnos disparos hacia nosotros mismos», se explayó.

A continuación, el granadino habló de la transformación del equipo, tras el paso por el vestuario. «Hemos corregido esas cosas; hemos bajado a Carles y Calavera, y también a Jorge y Rubén; nos hemos asociado más en la salida del balón...», desgranó sobre las mejoras, así como la salida de Cubillas: «Con dos puntas, ellos ya no se atrevían a asaltarnos como en la primera parte». Por todo ello, Cano no dudó en subrayar: «Ganamos este partido por el atrevimiento de mis jugadores». «Hemos tenido esa piza de suerte en una segunda parte hemos sido superiores», indicó también.

LAS VIRTUDES // Cano continúa pensando que el Castellón es un equipo que tiene «muchas posibilidades, pero todas reforzando la idea madre». «Con las jornadas y el paso del tiempo, seguro que lo haremos mejor», profundizó el técnico albinegro. «La plantilla está dando pasos de gigante a la hora de reforzar esa idea: cada vez se pierden menos balones, se hace más daño, tenemos mucha presencia en el área, circulamos bien la pelota y somos capaces de contraatacar...», recalcó.

Cano ofreció, igualmente, algunas pinceladas sobre el Olot: «Tiene un gran equipo, con mucha personalidad y un entrenador que lo lleva a buen fin».

Además, dejó un balance de las cuatro primeras jornadas: «Ha pasado el primer mes y tenemos 8 puntos de 12, que son muchos puntos». «Tendremos épocas en las que no consigamos tantos puntos, aunque también otras en las que en vez de ganar dos y empatar dos podamos ganar los cuatro partidos», matizó.