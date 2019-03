La salvación del Castellón comienza a ser un acto de fe. Todavía dura el enfado, cabrero, decepción, frustración de Paterna, que deja a los albinegros de nuevo cerrando la clasificación, con la permanencia absoluta a seis puntos (más lejos que nunca) y el play-out a cuatro. Registros todavía más sombríos atendiendo a las sensaciones que desprende el equipo.

Toca ganar y empezar a rezar. Las matemáticas todavía conceden cierto margen al Castellón, pero cada vez menor. Con 26 puntos y una salvación tasada, por costumbre, en torno a los 43-45 puntos, el Castellón estaría obligado a ganar seis de sus 10 enfrentamientos... cuando ha ganado la mitad (3) en casi tres veces más tiempo (28 jornadas). Podrían valerle menos y algunos empates, en lo que sí que es un especialista (suma 17).

Así que el objetivo más realista sea el play-out, ese madero a la deriva al que se aferra el náufrago. Neutralizar cuatro puntos cuando faltan 30 es una tarea más asumible, pero siguen faltando cinco triunfos (o cuatro y tres empates; o tres victorias y seis igualadas).

El problema es, como cuando un equipo necesita remontar más de un gol en el encuentro de vuelta de una eliminatoria, querer meter el segundo antes que el primero. Para no agobiarse, no queda otra que el partido a partido que Simeone adoptó como dogma. Ganar y no obsesionarse con lo que hacen los demás (eso sí, hay que dejar a al menos cuatro por debajo), si bien los 41 puntos pueden resultar cortos. Así que ojo a los golaverajes: el Castellón lo tiene en contra con el Mestalla, pero ganado con el Ontinyent y empatado con el Teruel (eso sí, aún con mejor diferencia general de los orelluts), a expensas de lo que sucede en los segundos cara a cara con el Alcoyano (3-0 en Castalia), Conquense (1-0 en Castalia), Sabadell (0-1 en Castalia) y Peralada (2-1 en Girona).

Aunque la mayoría de los duelos directos sean a domicilio, Castalia sigue conservando la llave de la permanencia, con más partidos en casa (seis) que fuera (cuatro). A domicilio resta el Lleida, más El Collao, Nova Creu Alta y La Fuensanta. Casi nada. Y aquí Badalona, Hércules y Olot en dos fines de semana consecutivos, Ejea, Peralada y Barcelona B. Si ganara los seis, salvado, pero tal vez sea demasiado optimista...