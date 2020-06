Garbajosa: "La Liga Femenina de 16 era la mejor opción posible para este año"

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha explicado que la ampliación a 16 equipos de la Liga Femenina Endesa era "la mejor opción posible" para digerir las consecuencias del coronavirus y que ya están trabajando en "diferentes opciones" para el futuro de la competición más allá de la próxima temporada.

"La absoluta excepcionalidad de lo que estamos viviendo requiere medidas excepcionales. La ampliación de la Liga a 16 equipos se tomó de común acuerdo con los clubes. Se habló con ellos y estuvimos de acuerdo en que castigar con descensos era demasiado castigo cuando aún faltaba un 30 por ciento de la temporada. La Liga de 16 era la mejor opción posible para este año y de cara al futuro trabajamos con diferentes opciones para ver si seguimos en esta línea o recuperamos la anterior", valoró Garbajosa ante la prensa.

En este sentido, reconoció que, más allá de esta ampliación de equipos, aún mantienen muchas incógnitas. "No sabemos si se va a poder empezar la Liga Femenina en septiembre, aunque estamos convencidos de que sí, o si habrá limitación de aforo, o incluso una segunda ola de coronavirus... Estamos trabajando en todos los escenarios posibles", dijo.

El presidente compareció junto de forma telemática junto al presidente de Endesa, José Bogas, y la jugadora del Valencia Basket Queralt Casas, a quien le entregaron virtualmente su reconocimiento como MVP Nacional de la Liga Femenina. "Estoy super contenta de haber vuelto a casa de la mano del Valencia", explicó la jugadora gerundense. "Llevaba cinco años jugado fuera y he notado un gran cambio en la Liga, sobre todo en la repercusión mediática", señaló Casas, que se mostró muy satisfecha con el premio. "No tenía en mente luchar por este galardón. Disfruto mucho jugando al baloncesto y no me marco objetivos individuales. Las cosas han ido saliendo, pero tanto las jugadoras como el equipo estamos satisfechas con el trabajo realizado esta temporada".