García: «El objetivo es mantener el nivel y no dar pasos atrás»

Sergio García Dols inicia en este mes de agosto la segunda parte del Campeonato del Mundo de Moto3. Tras el parón que vivió el Mundial en julio, el burrianense de 16 años del Team Estrella Galicia 0,0 tratará de seguir creciendo como piloto profesional a lomos de su Honda. En su primer año en Moto3, Sergio ha ido adquiriendo experiencia y progresando en un campeonato nuevo para él, con muchos circuitos que suponen una novedad, lo que dificulta su adaptación a un Mundial tremendamente competitivo, donde marcha en 23ª posición tras sumar 9 puntos (su mejor resultado fue 11º en el último Gran Premio de Alemania).

«La valoración de esta primera mitad de la temporada es positiva. He ido de menos a más, mejorando poco a poco y tratando de hacerlo cada vez mejor», declara. Y es que a pesar de protagonizar muy buenas actuaciones, la mala suerte se ha cruzado en el camino del joven en varias ocasiones (se perdió la primera carrera por no tener aún 16 años y luego acumula cinco ceros). «He tenido algunos percances este año. No pude terminar las carreras de Jerez, Barcelona y Le Mans porque sufrí varias caídas fortuitas. Fue una lástima, me caí al suelo justo cuando mejor lo estaba haciendo», confiesa el burrianense.

REMONTADA // No obstante, todo ha ido mejor en las últimas carreras de este primer tramo del Mundial. «En los últimos grandes premios las cosas han ido muy bien. He experimentado una gran evolución, consiguiendo clasificarme siempre para la Q2. Estar entre los 15 primeros en la rondas cronometradas es un buen resultado», aclara el provincial.

DEDICACIÓN Y TRABAJO / Tras terminar en la 11ª posición en el Gran Premio de Sachsenring (Alemania) el pasado 7 julio, llegó el parón veraniego de la campaña. La próxima cita es esta semana será en tierras checas, por lo que los pilotos han podido disfrutar de tres semanas de descanso competitivo entre carreras. En el caso del burrianense, este descanso ha sido más bien corto. «He tenido una semana para descansar, porque me he estado poniendo a punto para llegar lo más fuerte posible a la República Checa. Durante estas dos semanas he trabajado mucho el aspecto físico y también entrenando duro el pilotaje con la moto», asegura.

OBJETIVOS / En cuanto a las metas para la fase final del campeonato, se muestra prudente. «Desde el equipo me han transmitido que están muy contentos conmigo. Estoy siendo competitivo y el objetivo es mantener el nivel mostrado hasta ahora sin dar pasos hacia atrás. Quiero seguir cogiendo experiencia e ir mejorando paso a paso», afirma. En su primer año compitiendo en la élite, Sergio García está demostrando que tiene potencial para lograr cosas importantes, como demostró en las últimas carreras, rodando en tiempos de cabeza.