García se encomienda al gurú del putt Ramón Bescansa

Sergio García ha decidido dar un giro a su preparación en este tramo final del 2019. Hace unos días el golfista de Borriol anunciaba que su hermano Víctor dejaba de ser su caddie y esta semana, en el DP World Tour Championship en Dubái que arranca hoy, se estrena con el sudafricano Mike Kerr. «Le estoy agradecidísimo a mi hermano por todo lo que ha hecho por mí. Me ayudó en un momento en el que yo pensaba que me tenía que centrar más en mis sensaciones y ahora creo que me puede ayudar más la presencia de un caddie profesional», confiesa el golfista borriolense.

Pero, además de contar con novedades en su bolsa a partir de este torneo, García se ha encomendado al coach Ramón Bescansa para trabajar el putt, donde busca más consistencia. «A veces tenía problemas para alinearme y leer bien las caídas, y creo que este cambio me puede ayudar», comienza explicando para Ten Golf.

‘coach’ y entrenador / El exgolfista gallego Ramón Bescansa, que tuvo que dejar el deporte por una fractura en la mano en el 2012 tras diez años de carrera profesional, sabía que quería ser algo más que un simple entrenador. Quería ser un coach como los de otros deportes y ha acabado consiguiéndolo. Actualmente, además de trabajar con García, tiene en su cartera tres golfistas mexicanos, un argentino, un chileno y dos estadounidenses. Y los resultados no pueden ser mejores. «Estamos con ganas de ir cogiendo buenas sensaciones y de acabar el año de la mejor manera posible. Con Mike (Kerr) me estoy sintiendo muy bien y estamos disfrutando de las vueltas y con Ramón (Bescansa) he empezado a trabajar un poquito, sobre todo, el alineamiento, visualización de caídas... Quiero intentar mejorar todo un poquito para que a la hora de hacer el stroke me dé un poquito más de libertad», puntualiza el golfista de Borriol.

Tokio en el horizonte / García y Bescansa han estado trabajando en los días previos a la competición de Dubái en el mismo escenario donde hoy arranca el torneo y las primeras sensaciones han sido buenas. El borriolense considera clave la presencia en su día a día de Bescansa y, si ha tomado esta decisión, es porque el 2020 es un año clave y Sergio quiere estar tanto en los Juegos Olímpicos de Tokio (del 24 de julio al 9 de agosto) como en la Ryder Cup de Whistling Straits (se disputará del 25 al 27 de septiembre) y sabe que para ello no puede bajar el pistón.

Actualmente, García no se encuentra entre los mejores 60 golfistas en el ranking olímpico, en el que sí aparecen los españoles John Ram, que ocupa la quinta posición de la clasificación, y Rafael Cabrera Bello, décimo octavo en la actualización de la clasificación a 11 de noviembre.