Garrido apaga el fuego con un triunfo

Intensidad, velocidad, agresividad, transiciones rápidas, contundencia en las dos áreas y los bemoles de Cubillas. Ayer el CD Castellón presentó su seria candidatura a continuar en Segunda A. Para lograr el objetivo habrá que sufrir hasta el final, dicho sea de paso para poner en su justa temperatura las euforias. En solo dos semanas se ha obrado una transformación radical en el estilo de juego, mas acorde a la realidad de un recién ascendido, partiendo siempre desde el respeto Óscar Cano, pero también desde el análisis de que agarrarse sin flexibilidad a sus ideas fue determinante para que Vicente Montesinos decidiera la destitución de un técnico que había sido importante en los dos últimos años.

Me gustó mucho la nueva realidad del Castellón. Ante el Sporting observé un bloque aguerrido, práctico y que intentó minimizar los errores. En fútbol existen muchas corrientes, todas válidas, pero aquel Barça de Guardiola y la Selección de Del Bosque son irrepetibles, porque también lo son los Xavi, Iniesta y cia. El Castellón venció al Sporting con un 27% de posesión por un 73% del rival, y tuvo 6 remates a puerta, una producción sensiblemente mejor que en muchos partidos en los que tuvo mas la pelota que su rival. Velocidad en el movimiento del balón, con lo que se arriesga menos y se cometen menos pérdidas que han costado una sangría de puntos, junto a la desaparición del once de futbolistas que jugaban bien 88 minutos pero en los dos restantes dejaban errores de bulto, son indicadores de cómo tomar nota de lo que no funciona y cambiarlo, la condena de Cano.

Garrido ha aplicado el principio de que un equipo juega como entrena y la intensidad en cada sesión de trabajo se vio ayer ante el Sporting. Sí, claro que el Sporting tuvo sus ocasiones, también con un nuevo error del VAR que Álvaro Campos se encargo de enmendar al parar el penalti. Bueno... y no me olvido de Cubillas. Seguramente no estará en el once tipo de la Segunda A, pero es un jugador que suma tanto si está en el banquillo, como cuando marca golazos como el que se sacó de la manga ayer.

No hay otro camino para seguir en Segunda A que el iniciado en Castalia ante el Sporting, aunque la senda será tortuosa y complicada. Las gestiones de Bruixola dieron un buen resultado con el buen fichaje de Javi Moyano, sin olvidar el regreso de Carles Salvador, otro hombre clave, como Marc Mateu o Arturo. Pero no estaría de mas que se intentase la llegada de por lo menos dos incorporaciones mas. Garrido apagó el incendio de su fichaje con un buen trabajo. Ya les dije que lo veía capacitado para lograr el objetivo. Debe saber dónde está, las carencias del club, pero también su grandeza social. Ustedes merecen ver en Castalia al Castellón en Segunda A. No quiero imaginar como hubiera rugido el campo con el gol de Cubillas o el trallazo de Gus Ledes. Ayer se dio un pasito... pero toca sufrir. PPO.