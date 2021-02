Garrido aprueba los fichajes del CD Castellón

Al entrenador del Castellón le valen los fichajes. A expensas de cerrar la contratación de algún futbolista libre que complete la plantilla, Juan Carlos Garrido se mostró ayer satisfecho con el club al realizar el balance del mercado invernal de los albinegros, que han incorporado al lateral Javi Moyano y al centrocampista Yann Bodiger. «Cumplen los requisitos que buscábamos y encajan en todos los parámetros», resumió el técnico.



«Son dos grandes refuerzos para nosotros», incidió el preparador valenciano. Garrido valora en especial que se trate de dos futbolistas con experiencia en la categoría, que apenas necesitarán tiempo para adaptarse. Moyano ya debutó en la pasada jornada contra el Almería y la baja por sanción del central Rafa Gálvez puede abrirle incluso las puertas de la titularidad el domingo. «Son jugadores con experiencia, que conocen la Liga española, conocen el país y conocen la exigencia que tenemos esta temporada», indicó.



Garrido también se refirió a las múltiples salidas de una plantilla que se ha reducido en efectivos. «Había jugadores que no estaban contando y era mejor que saliesen, porque tener futbolistas que saben que no van a jugar no es positivo para el equipo», explicó. En general, apoyó la estrategia del club en la ventana invernal del mercado. «Se ha trabajado en confeccionar la plantilla más competitiva posible», afirmó. «Se trata de que los jugadores que vengan encajen tanto en la parte económica, por lo que puedan dar en un futuro al club, como en la parte deportiva, en el presente», señaló. En ese sentido, auguró que «tanto Moyano como Bodiger van a estar a un gran nivel y van a ayudar mucho», subrayó.



nombres propios // En su comparecencia ante los medios, Garrido fue preguntado también por otros dos nombres propios. Uno fue el centrocampista Josep Señé, que desde su llegada ha sido utilizado en posiciones más ofensivas, un cambio que se puede afianzar tras la recuperación de Carles Salvador y la llegada de Bodiger a la medular. «Puede actuar en diversas posiciones, de centro del campo hacia adelante. Es un jugador muy completo y estamos trabajando para que se acople a lo que queremos de él», explicó Garrido.

El entrenador albinegro considera que la incorporación de Bodiger aumenta la competencia en el centro del campo. «Es algo bueno para que salga el mejor rendimiento, y hay que tener en cuenta que los partidos los empiezan once, pero probablemente se deciden cuando desde el banquillo entran otros cinco, lo estamos viendo», comentó, en referencia al aumento de sustituciones en el fútbol de la era covid.



El otro nombre propio de la sala de prensa fue el de Juanto Ortuño, que debe ser uno de los estiletes del ataque en la segunda vuelta, máxime tras la salida del ariete Jordi Sánchez y la ausencia de fichajes en esa parcela. «Por desgracia está teniendo una lesión en el tobillo que no es fácil de solucionar», lamentó Garrido, «pero es un jugador importante que nos puede dar mucho en ataque».



margen de mejora // Mientras espera a Juanto, Garrido deberá buscar otras fórmulas para mejorar el rendimiento ofensivo del equipo. «Llegamos con la intención de fortalecer primero el aspecto defensivo y a partir de ahí ir creciendo, buscando nuevos recursos», indicó. El entrenador del Castellón defendió la validez de múltiples propuestas atacantes. «Lo que tiene que quedar claro es que jugaremos cada partido para ganarlo, queriendo llegar a la portería contraria para crear ocasiones de gol, y lo podemos hacer a veces con más posesiones y otras con llegadas por banda o a pelota parada. El fútbol tiene muchas formas y armas válidas», rubricó el míster.