Garrido: borrón y cuenta nueva. Así fue el primer día del nuevo entrenador del Castellón

Borrón y cuenta nueva en el CD Castellón. Juan Carlos Garrido fue anunciado y presentado ayer como nuevo entrenador del conjunto albinegro, una llegada que supone un giro radical al modelo que imperaba hasta la fecha y que dirigía Óscar Cano, en una decisión con la que el consejo que preside Vicente Montesinos espera cambiar la mala dinámica deportiva de un equipo inmerso en plazas de descenso en su regreso a Segunda División A.

Con ganas de volver a la élite del fútbol español y entusiasmado ante la oportunidad que le brinda la entidad orellut, el nuevo inquilino del banquillo de Castalia destacó ayer la importancia que tanto para el club como para él tiene la segunda mitad del campeonato, porque en esa fase de la campaña se están «jugando la vida».



QUIERE 30 PUNTOS MÍNIMO / Garrido buscará la permanencia en Segunda División de un Castellón que es penúltimo a un punto de los puestos que permiten mantener la categoría. Cuenta en estos momentos con 19 y, según el técnico valenciano, «necesitamos alcanzar «entre 47 a 51 puntos» para lograr el objetivo, «lo que implica tener que sumar 30 puntos como mínimo en la segunda vuelta. No será fácil, pero depende de nosotros».



TODOS A UNA / Sobre la polémica por su fichaje, dado su prolongado pasado en el Villarreal, el míster fue sincero: «El futuro que quiero tener aquí es brillante consiguiendo la permanencia. Desde este minuto nos estamos jugando todos la vida. Estamos en el mismo barco que todos los albinegros». «Entrenar al Castellón es un orgullo. Una gran ciudad, por afición, estadio... Son muchos los aspectos positivos que me ilusionan para estar aquí y mantener el equipo en Segunda A, que es el objetivo», comentó.

Incluso recalcó que está «muy ilusionado con estar en el Castellón. Conozco su historia y voy a ir siempre a muerte, a ganar. Voy a hacer todo lo posible para que este equipo gane, porque su futuro es el mío», insistió el preparador.



LA PLANTILLA Y LAS SALIDAS / En lo relacionado al mercado de fichajes, reconoció que «debe haber salidas, porque la plantilla es muy larga», a la vez que aseguró que no ha pedido refuerzos y que él está al margen de la secretaría técnica, al contrario de como sucedía con Cano. «Acepto entrar al Castellón porque confío en la plantilla que hay. No he pedido ningún refuerzo; pero si llegan, será porque el club ha conseguido traerlos. Yo daré mi opinión, pero no estoy esperando fichajes. En ese aspecto el club será el protagonista en cuanto a las llegadas», dijo.



CONOCE LA CATEGORÍA / Garrido regresa al fútbol español tras siete años en el extranjero, pero argumentó estar al corriente de la categoría: «Llevo desde el inicio siguiendo los partidos de Primera y Segunda. Del Castellón tengo una idea bastante clara en cuanto a juego y estilo, pero quiero transmitírsela a mis jugadores».



RESPETO A AFICIÓN Y TÉCNICOS / Por último, el entrenador valenciano quiso zanjar polémicas sobre el pasado. «Nunca he dicho nada contra el Castellón y si lo he hecho pido disculpas. Lo que sé es que voy a dejarme la vida para que el Castellón gane y se salve. Los aficionados lo verán y empezaré a no gustarles a los rivales», confesó.

Y tuvo palabras de elogio para sus antecesores: «Respeto profundamente a los anteriores técnicos, Sergi Escobar y Óscar Cano: les felicito a los dos por esta trayectoria, han hecho cosas excelentes».