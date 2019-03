Garrido, Montesinos y Cano comparecerán el jueves por la delicada situación del Castellón

Hace tiempo que le sugerí a Cano que empezara a jugar por las bandas, con profundidad y valentía. En Valencia, el domingo pasado, un poco de esto percibimos, al menos se vio un intento, que fue fallido (creo que no se había entrenado suficiente). Las bandas dan siempre oportunidades de llegar al área contraria, con claras ocasiones de gol. Todos los grandes equipos del mundo son fuertes, sobre todo, cuando utilizan las bandas, con laterales profundos y extremos rápidos y valientes En el CD Castellón de Cano parece que este arma no existe o no vale. Los extremos jóvenes, rápidos y osados, que el CD Castellón los tiene –Oscar Fernández y Julio Delgado- deben ser titulares el domingo y armas fundamentales para ganar al Badalona, con Jairo Cárcaba únicamente como finalizador de esas jugadas de los extremos, sin marearlo, llevándolo de banda a banda, porque ese no es su juego y ahí se pierden totalmente sus cualidades, además de agotarlo. Esta semana habría que trabajar a tope estos aspectos para llegar con las ideas muy claras y muy entrenadas para jugar casi de memoria. Así, y sólo así, podemos ganar al Badalona, un equipo que está en racha desde que lo cogió Juanjo García, en sustitución del cesado Calderé, el 22 de enero, con siete partidos seguidos sin perder hasta hoy (tres empates y cuatro victorias).