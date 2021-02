Garrido no se esconde: "Nos ha faltado ser más agresivos y contundentes en defensa"

Dolido por la derrota y lamentando el hecho de no haber podido empatar, Juan Carlos Garrido analizaba un choque que consideró que merecieron empatar. «Estamos muy insatisfechos con el resultado. Antes del partido queríamos mucho más y no hemos tenido suerte en muchas circunstancias no han caído de nuestro lado», argumentó.

Para Garrido, «en la primera parte debemos ser más agresivos, especialmente con un jugador como Nteka, que sabemos que es buen jugador, pero nos ha faltado más contundencia defensivamente». «Nos ha faltado oficio y saber parar el partido ante jugadores que marcan diferencias y Nteka lo es. Por eso en los siete primeros minutos han entrado como han querido a nuestra área», insistió.

«Luego nos hemos repuesto, logrando empatar, pero también nos han anulado un gol, y nos han pitado un penalti en contra y se han vuelto a adelantar. Cierto es que han sido pequeños detalles que han condicionado el partido», dijo.

«Irnos al descanso con 1-2 creo que ha sido demasiado excesivo, ya que, sin valorar el gol que nos anulan, ha supuesto un jarro de agua fría», explicó.

«En la segunda parte hemos ido a por el partido. Todos han competido, los jugadores se han esforzado y lo han puesto todo en el campo. Merecimos algún gol a favor, aunque no llegó. Es una derrota dura, pero hay que levantar la cabeza», finalizó.

LA VERSIÓN DEL ENTRENADOR DEL FUENLABRADA

Oltra: "Hemos perdonado en exceso, merecimos más goles"

Un viejo conocido de la afición de Castalia que volvía a casa. José Luis Oltra, técnico del Fuenlabrada, se marchó muy satisfecho y orgulloso por el triunfo de su equipo. Incluso, confesó el preparador valenciano, opinó que su combinado pudo haber logrado un resultado más amplio tras lo visto sobre el césped.

«Hemos realizado un partido muy completo y hemos competido muy bien», dijo Oltra en su valoración inicial del choque, añadiendo que incluso se marchó «con la sensación de que hemos perdonado en exceso y lo podríamos haber pagado».

Es más, para el técnico, «pudimos haber hecho el tercer tanto en una de las transiciones traducidas en ocasiones muy claras que hemos tenido. Creo que no hubiera sido justo otro resultado que no hubiese sido un triunfo nuestro», añadió el míster del conjunto fuenlabreño.

Para Oltra, «el resultado ha sido muy justo por los méritos de unos y de otros». «El equipo ha tenido el balón y los números son todos favorables al Fuenlabrada, en cuando a llegada, en cuando a ocasiones y en cuanto a disparos a portería. Me quedo con las muchas cosas buenas que hemos realizado», concretó.

A su vez, tuvo palabras de agradecimiento al Castellón: «Castalia siempre es un campo complicado y es una lástima que no haya podido haber afición. He echado de menos a gente como Emilio y Eliseo. Le deseo lo mejor a este club».