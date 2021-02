Garrido recupera a dos futbolistas importantes para el Castellón-Fuenlabrada

No ha dado muchas pistas Juan Carlos Garrido sobre el once que el lunes se enfrentará al Fuenlabrada en Castalia, pero teniendo en cuenta que hay jugadores que regresarán tras cumplir su partido de sanción o se recuperan de las molestias musculares, habrá novedades en la formación inicial. Dos o tres fácilmente se van a producir. Por partes, Rafa Gálvez ya cumplió el partido de suspensión ante el Mirandés y liderará el eje de la defensa junto a Carlos Delgado o Iago Indias. Y Marc Mateu, que fue titular la semana pasada, pero no pudo acabar el partido por unas molestias, teóricamente está recuperado y listo para liderar el carril izquierdo.

Además, después de la grata impresión que dio el mediocentro francés Yann Bodiger, el ex del Cádiz apunta jugar en el centro del campo junto a Carles Salvador, a la vez que César Díaz podría relegar a Arturo Molina al banquillo en el carril diestro. En las dos últimas jornadas el murciano fue titular, pero en el descanso fue sustituido. Arriba no parece que habrá cambios. El zaragozano Rubén Díez de enganche, y delantero en la plaza más adelantada estará el capitán David Cubillas. El resto de puestos apuntan a ser ocupados por los mismos protagonistas del último encuentro perdido ante el Mirandés.

De Marc Mateu, que ha entrenado sin forzar a lo largo de la semana, ha hablado hoy en rueda de prensa Juan Carlos Garrido. El técnico ha comentado al respecto, y tras descartar a Juanto Ortuño, que con Mateu «hemos sido prudentes en los entrenamientos. Ha trabajado toda la semana para que esté bien y no recaiga. La semana pasada nos precipitamos y recayó ante el Mirandés. Confío y espero en que sí que estará».