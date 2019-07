De Gendt, el príncipe de las fugas

A Thomas de Gendt, de la extirpe de los ciclistas de Flandes, le encanta tanto montar en bici que el año pasado, al terminar la temporada en el Giro de Lombardia, no se le ocurrió otra cosa que volver pedaleando a Bélgica desde Italia junto a su compañero de equipo y amigo TimWellens. Por eso, cuando ayer dijo que "a 70 kilómetros vi que podía ganar la etapa, aunque sufrí; sí, sufrí mucho" hay que creerlo. Solo hace falta anotar el dato de que Alaphilippe y Pinot tiraban como animales por detrás y no pudieron capturarlo.

Si hubiera que dar algo así como un Óscar al mejor protagonista de las escapadas mundiales el premio sería para De Gendt, especialista en este tipo de estrategia. Otros se escapan y los pillan. Pero solo uno en el mundo se llama De Gent, el corredor, además, que todos querrían tener en su escuadra.

📹 Relive the last kilometre of this incredible stage, won by @DeGendtThomas!

📹 Revivez le dernier kilomètre de cette folle étape remportée par Thomas De Gendt !#TDF2019 pic.twitter.com/cukrbYj0iV