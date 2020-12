La Generalitat Valenciana se pronuncia este sábado sobre si el público vuelve a los campos

Los clubes de fútbol y sus aficionados estarán hoy pendientes de la decisión que adopte la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana respecto a si levanta o no la prohibición de acceso de público a los campos de fútbol no profesional y de fútbol base, hasta el miércoles 9 de este mes. Hay que recordar que desde el pasado mes de noviembre no se permite el acceso de aficionados ni en los entrenamientos ni en los partidos oficiales. La comisión interdepartamental tratará hoy varios temas relacionados con el covid-19, y uno de ellos es la vuelta del público a los campos, y a continuación se informará.

La mayoría de los clubes protestaron por esta decisión adoptada por Sanitat, e incluso llegaron a enviar una carta a la propia Conselleria solicitando el aplazamiento de la competición siempre y cuando el público no pudiera acceder a los campos. Hace dos semanas también hubo una reunión entre la titular de Sanitat, Ana Barceló, y el presidente de la FFCV, Salvador Gomar, donde lo único que se sacó en claro es que se estudiaría reconsiderar esa decisión antes del día 9 de este mes.

La FFCV es partidaria de que se permita el acceso a los campos siguiendo todas las medidas sanitarias que ya se estaban llevando a cabo antes de la prohibición del acceso de los aficionados a las gradas.