Gerard: «El gol va a llegar, no es algo que me obsesione»

Gerard Moreno afronta mañana un doble reto en la visita del Atlético a La Cerámica. Primero, por supuesto, iniciar la reacción del Villarreal con tres puntos muy necesarios y «la primera victoria en casa» después de las decepciones encadenadas en Liga y en Europa. Y después, como guinda, reencontrarse con el gol ante un rival ante el que no le ha acompañado la fortuna en temporadas anteriores. «Nunca he podido marcar al Atlético», reconoce el catalán, que sacrificaría prolongar su mala racha por un marcador favorable, como hizo la pasada Liga en los dos triunfos del Espanyol ante los colchoneros.

A pesar de que es conciente de que «los delanteros vivimos del gol», a Gerard Moreno no le puede la presión de no haber visto puerta en Liga desde la primera jornada. «No me obsesiono con el gol; sería peor», apunta Gerard Moreno, eso sí, sin ocultar las ganas de que empiece la buena racha «cuanto antes». «Si puede ser este fin de semana, mejor», añade el ariete. La sequía de Gerard también se traslada al resto del equipo —el segundo menos efectivo de la Liga—, pero el jugador afirma que no hay intranquilidad en ese sentido. «Que creemos tantas ocasiones nos da tranquilidad, solo es un problema de definición que se solventará porque hay mucho gol, tanto arriba como en la segunda línea», opina Gerard, que ante el Atlético podría jugar solo en punta tras las pruebas de Calleja: «Con uno o dos arriba nos sentimos igualmente cómodos porque tenemos llegada.