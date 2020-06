Gerard Moreno, el gol español viste de amarillo

Todavía no había mojado desde el regreso de la Liga en su formato exprés, pero el golazo en Granada aleja cualquier conato de ansiedad y eleva a Gerard Moreno a lo más alto del podio de los goleadores nacionales. De momento, el catalán solo ve por delante a Messi (21) y a Benzema (16). Después ya aparecen los 12 tantos del groguet, a cuatro de su mejor marca en Primera (16 goles), hace dos campañas con el Espanyol. «Es una cifra que veo ahí y me gusta, pero todos sabemos que esto va de objetivos colectivos; si después llegan los individuales, mejor que mejor», dice Gerard, que esta temporada por fin ha conseguido abrir la puerta de la selección española, y no solo a base de goles. «Para ir sumando de tres en tres tanbién hay que aportar trabajo», destaca.

Y Gerard lo seguirá aportando para hacer realidad el deseado regreso a Europa, «nuestro claro objetivo; y vamos a por ello». El delantero quiere volver a jugar competiciones continentales, ya no solo por él y sus compañeros. «Después del año pasado tan duro que pasamos queremos dar a la afición una alegría, se la merecen».