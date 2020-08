Gerard Moreno recibe la llamada de Luis Enrique para sustituir a Oyarzábal

Gerard Moreno sí que irá finalmente a la convocatoria de la selección española para los partidos ante Alemania (3 de septiembre, en Stuttgart) y Ucrania (el día 6, en el Di Stéfano). Luis Enrique ha llamado esta tarde al delantero catalán tras confirmarse el positivo por coronavirus del jugador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzábal.

El donostiarra es el jugador txuri-urdin que dio positivo por covid en las pruebas que se realizaron ayer, lo que le hace ser baja para los partidos con la Roja. El '10' es el cuarto caso dentro de la plantilla que dirige Imanol Alguacil.

La Real ha anunciado este domingo el caso y poco después Oyarzabal da dado a conocer que era él: "Quiero comunicar que he dado positivo en el ültimo test realizado. Me toca estar en cas aislado y no podré acudir con la selección", ha escrito el capitán txuriurdin en las redes soclaies.

La convocatoria al completo:

De Gea, Kepa, Unai Simón; Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón y Eric García; Fabián Ruiz, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo y Oscar Rodríguez; Rodrigo, Gerard Moreno, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati y Ferran Torres.