La 'Gerarddependencia' que no gusta a Unai Emery

No podemos depender solo de un jugador». Una frase de Unai Emery que resume la sensación de dependencia absoluta de Gerard Moreno tras el partido de Elche. Y confieso que no me gusta nada que un equipo dependa de un futbolista, porque es un pequeño fracaso del grupo. Si solo brilla la estrella, el equipo está a oscuras. Parece una frase de sobre de café, de esas que tanto gustan, pero a mi me agradó verla en el muro de un modesto campo de fútbol de un barrio de Lima. Se hablado, se habla y se hablará de la dependencia de un equipo por un jugador. Justo en el Villarreal recordarán a Gica, Víctor Fernández, Riquelme, Rodri, Cazorla... y ahora Gerard. Y eso que nos estamos refiriendo a un chico que trabaja siempre por y para el equipo. Juega de delantero, pero defiende como un defensa, da asistencias de medio organizador, tiene la movilidad de un mediapunta y define con la calidad de un goleador top. Gerard no vive solo del gol, porque recuerdo hace dos temporadas cuando no marcaba y nadie le podía discutir su aportación.

Y la sentencia que abría esta columna, léase como lamento de Emery o como el razonamiento de que este Villarreal posee una plantilla aún con las bajas, que debería minimizar dependencias de uno u otro futbolista. El Villarreal lo puso todo para estar en semifinales de Copa ante el Levante. Nada que reprochar. Y esos 12 empates que le han sacado de puestos Champions también vienen condicionados por muchos factores. No es normal acumular tantas lesiones. La capacidad de reacción del club escruta la ambición por pelear por todos los objetivos. La grave lesión de Iborra, uno de los pilares del equipo por lo personal y lo deportivo, fue rápidamente resuelta con un gran jugador como Capoue. Eso es dominio de mercado. Y el capricho de Kubo de marcharse, junto con la lesiones de Mario y Chukwueze (Peña fue posterior pero consecuencia de ellas) también tuvo una rápida respuesta con Andrei y el intento de firmar a Vitolo en primera instancia y a Harit en segunda.

El jugador del Atlético parecía cerca y suponía un esfuerzo enorme, pero al final prefirió apostar por quedarse y cobrar la prima de campeón. Con el marroquí el jugador estaba loco por jugar en el Villarreal y existía un acuerdo con el Shalke 04, pero en el último momento se echó atrás el club. Queda mucha Liga y el Villarreal solo tiene que recomponerse . Pero también creo que jugadores como Alcácer, el fichaje mas caro de la historia, tienen que dar un paso al frente, igual que Bacca por citar a algunos. Yeremi, Baena y Niño son un buen ejemplo para todos.

Y luego están los detalles, ese futbolista del que dependen todos. Las desatenciones defensivas se pagan caras y últimamente se produjeron varias. La competencia y la igualdad son máximas. Pese a todo, el Villarreal sigue vivo. Pero hablar de Gerardependencia con tantos buenos jugadores en nómina suena mal.