Gesta de Van Vleuten para vestirse de arcoíris

"Ha sido un plan loco, pero ha salido", explicaba exultante la ciclista holandesa Annemiek Van Vleuten tras proclamarse este sábado campeona del mundo en Yorkshire. La corredora más veterana de la historia en conquistar el jersey arcoíris (36 años y 11 meses) lo hizo firmando una auténtica gesta que pasa a los anales del ciclismo con letras de oro: 105 kilómetros de escapada en solitario.

La selección holandesa llegaba picada tras ver como el oro se les escapaba el martes en la contrarreloj, dominada por la estadounidense Chloé Dygert. Van Vleuten, ganadora en las dos últimas ediciones, se tuvo que conformar con el bronce y su compatriota Anna Van der Breggen, con la plata. Pero en la ruta se tomarían la revancha.

UNA LOCURA CON PREMIO

La carrera se empezó a decidir en su primera parte, antes incluso de empezar a dar vueltas al circuito final de 14 kilómetros. En lo más duro, Van Vleuten vio claro que era el momento. La consigna era "hacer la subida a tope", por más que por delante quedasen 105 kilómetros. Y rompió la carrera. "Luego ya seguí a tope. Sí, ha sido una locura, pero las locuras tienen este premio".

