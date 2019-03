El Getafe estropea la antesala de la fiesta del centenario che

El Valencia no pudo comenzar con traca el centenario (el club celebra hoy sus primeros 100 años con un amplio programa de actos en la capital del Turia). El equipo de Marcelino sumó su 16º empate del curso y se quedó a la misma distancia de la Champions (seis puntos) con la que afrontaba la jornada ante un directísimo rival como el Getafe, ante el que habían cuentas pendientes por toda la tensión vivida en el cruce de la Copa del Rey.

Por si el duelo no tuviera bastantes alicientes, se sumó el habitual de los últimos meses. El VAR no intervino en la primera parte en una jugada de Gayà con Mata en la que el nuevo internacional de Luis Enrique reclamó penalti y en el minuto 53 anuló un tanto de Guedes por fuera de juego de Gameiro. Entre medias, lanzamientos al palo de ambos equipos (del propio Mata y Rodrigo).

Y con el Getafe replegado, dando por buena la igualada, Gayà sacó un centro chut al que respondió bien Soria, como lo hizo posteriormente en una buena acción de Cheryshev. El Valencia lo intentó, pero no encontró fisuras en el muro del Getafe.

Marcelino, que eludió a Bordalás y no saludó al técnico azulón, tuvo que aguantar el calentón de Gameiro cuando fue sustituido, pues al francés no le sentó bien el cambio. «Hemos sido muy superiores, pero este año no tenemos la efectividad necesaria», dijo que no da por perdida la clasificación para la Champions. «El nivel del equipo ahora es alto, vamos a estar en la lucha y le pido a la gente que confíe», añadió.