La gimnasta Simone Biles logra lo nunca visto: un doble salto mortal con triple giro

La gimnasta Simone Biles, flamante campeona olímpica, realizó este domingo, durante los campeonatos de EEUU el doble triple una pirueta nunca vista en un ejercicio de suelo femenino y que incluye dos mortales con tres giros.

Aquí en cámara lenta:

Ese movimiento nunca se había visto en la modalidad femenina de suelo y, en la masculina, ha sido realizado en contadas ocasiones. La gimnasta, con su movimiento, emocionó a los 16.000 espectadores que habían acudido a los campeonatos, que se realizaban en Kansas City.

No fue el único momento histórico que protagonizó Biles en el campeonato ya que se convirtió en la primera mujer en realizar un doble doble -dos giros de 360 grados hacia atrás antes de ejecutar un doble mortal- en la salida de la barra fija.

Had to do a double-double take 👀@Simone_Biles is the first person in HISTORY to perform a double-double dismount on beam 🤯#USGymChamps pic.twitter.com/c5h7GkC3p2