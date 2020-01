Goles al grito de un Niño

No olvidará nunca su semana fantástica. Hay momentos en la vida de un futbolista que no se marcharán de su retina... y este es uno de ellos. Siempre para un canterano, y menos si todavía ni ha cumplido 20 años, es difícil que le lleguen oportunidades en el primer equipo, en Primera División llegando desde Tercera (Villarreal C) y saltándose el paso del filial de Segunda División B.

Pues eso es lo que está viviendo en sus carnes Fer Niño, que en solo tres partidos oficiales con el primer equipo groguet le han bastado 49 minutos para anotar dos goles y ser el centro de atención de todo el fútbol español.

Es la última joya de la cantera amarilla, quien decidió con un gol el duelo liguero que midió al Submarino con el Alavés y en el siguiente partido oficial encarriló, con otro tanto, la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey, eliminando al Rayo Vallecano a el duelo a partido único.

Un ‘killer’ gaditano

Nacido en Rota e hijo de Fernando Niño, exdefensa central del Xerez, el Elche y el Mallorca, el atacante entró en su primera convocatoria hace apenas una semana en la anterior ronda copera contra el Girona y si bien no pudo estrenarse con un tanto, ya se apreciaron buenas maneras en él.

Las mismas se confirmaron gracias a las oportunidades que de momento le está dando Javi Calleja, a quien no le ha temblado el pulso a la hora de otorgarle responsabilidades pese a acceder directamente del Villarreal C a la élite, saltándose el filial.

Aun así a su técnico no le asusta que su progresión despierte el interés de algún club con dinero: «En el Villarreal se sienten a gusto, se les valora, tienen confianza y seguridad en que se cuenta con ellos. Salen del fútbol base, hay una puerta muy grande en el primer equipo y ven que compañeros suyos ya han estado aquí».

Y le aconseja tener los pies en el suelo: «Tiene un grandísimo futuro pero que lleva solo tres partidos con nosotros. Debe seguir trabajando, ya que esto no ha hecho más que empezar».