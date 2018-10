Gómez Noya no brilla en su primer Ironman

Javier Gómez Noya, cinco veces campeón mundial de triatlón olímpico y subcampeón en los Juegos de Londres 2012, no pudo brillar en su estreno en la categoría reina de esa prueba combinada, el Ironman de Hawái, y quedó en el 11 puesto, a 19.02 minutos del vencedor, el alemán Patrick Lange, que revalidó su victoria del año anterior pero mejorando todavía el récord de la prueba, al bajar por primera vez de las ocho horas (7.52.39) en la agotadora competición que engloba 3.800 metros de natación, una etapa de ciclismo de 180 kilómetros y un maratón para acabar (42,195 kilómetros).

Gómez Noya, que partía entre los favoritos y venía de ganar una medalla de bronce en el Mundial de 70.3 (medio Ironman), salió bien del tramo de natación, en la quinta plaza, a solo cinco segundos del australiano Josh Amberger, mientras que el otro gallego participante, Iván Raña, salió del agua décimo, a 42 segundos.

El segmento de bicicleta, en teoría el más difícil de negociar para Gómez Noya, exnadador, no fue bueno para él, ya que acabó 17, a más de siete minutos del australiano Cameron Wurf, líder entonces.

En el maratón, el español aguantó bien hasta el kilómetro 30, mejorando varias posiciones, pero ahí perdió fuelle y ya no pudo continuar remontando. Acabó 11, con un tiempo de 8.11.41, mientras que Raña se iba hasta el puesto 25 (8.27.52), firmando la peor de sus seis participaciones en la exigente prueba que se disputa en Kailua-Kona (Hawái). En el año de su debut, el 2013, Raña fue sexto. El único español en el podio ha sido Eneko Llanos, segundo hace 10 años, en el 2008.

En la carrera femenina también hubo récord de la prueba, protagonizado por la suiza Daniel Ryf, tres veces campeona, que revalidó su victoria del año pasado con un tiempo inalcanzable de 8.26.16 horas.

JAVIER, "DECEPCIONADO"

Gómez Noya se declaró "decepcionado" porque no pudo hacer "la carrera soñada" y reconoció un error estratégico en el tramo de ciclismo. "Finalizado mi primer campeonato del mundo Ironman en undécima posición. Sin duda no hice la carrera soñada, por lo que estoy decepcionado", comentó en Instagram el cinco veces campeón mundial de triatlón clásico y subcampeón olímpico en Londres 2012.

Al analizar su rendimiento, explicó: "Fui más fuerte de lo que debería en bici por aguantar en el grupo que lucharía por la victoria y luego lo pagué corriendo. Y aquí cuando lo pagas lo pagas mucho más que en otras carreras".

"Quiero agradeceros a todos el apoyo que he tenido para esta carrera y siento no haber podido hacerlo mejor. Pero al menos he aprendido cosas y seguiré trabajando duro para hacerlo mejor la próxima vez. Y por último, felicitar a los compañeros que acabaron en los puesto de honor por los carrerones que han hecho, en especial Patrick Lange (vencedor por segunda edición consecutiva)", concluyó Gómez Noya.