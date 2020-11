Las gradas se quedan vacías en Castellón

Este sábado ha sido un día extraño para el deporte castellonense. En las categorías inferiores, los padres no pudieron ver los partidos que jugaron sus hijos y se tuvieron que esperar fuera de las instalaciones hasta que finalizara el encuentro y salieran los protagonistas. Para los niños, fue raro no tener a su fan más incondicional en la banda y no escuchar esa voz que le da ánimos durante el encuentro y que le indica instrucciones como si de un segundo entrenador se tratase.

Y es que la situación actual por la que está pasando la Comunitat respecto a la pandemia del coronavirus (se han disparado los contagios en las últimas semanas), ha llevado a la Generalitat a acordar nuevas restricciones referentes a la covid-19, incluyendo la prohibición de público en las gradas en todas las especialidades y categorías. Una medida que entró en vigor la pasada madrugada y que estará vigente hasta las 23.59 horas del 9 de diciembre.

Hasta esa fecha, como mínimo, se podrán ver, en los distintos municipios de Castellón, imágenes atípicas en las inmediaciones deportivas, como las que protagonizaron algunos padres, para no perderse ni uno de los pasos que seguían sus hijos detrás del balón. En los campos de fútbol de la Gran Vía, en Castelló, fueron muchas las familias que se quedaron durante toda la mañana detrás de las vallas, para cambiar su asiento habitual en las gradas por un agujerito por el que observar a su hijo.

Asimismo, esta mesura también afecta, en el abanico provincial, a competiciones profesionales que hasta la fecha permitían la entrada de público en las gradas. No en vano, la presencia de aficionados queda vetada en fútbol desde Segunda División B a Segunda Regional. Además, clubs de diversas modalidades (Bisontes Castellón en fútbol sala, TAU Castelló en baloncesto, Hockey Club Castelló, los equipos de balonmano femenino del Castellón y Almassora...) tienen que cerrar también sus puertas.