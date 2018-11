El gran reto de Sergio García

Han sido ocho años sin ningún piloto provincial en la parrilla del Campeonato del Mundo de motociclismo, pero en el 2019 entrará con fuerza y muchas ganas Sergio García, que debido a sus excelentes resultados en los últimos cursos ha convencido a los responsables del equipo Estrella Galicia 0,0 en el Mundial, punta de lanza de la estructura Monlau Repsol Technical School, el mismo con el que esta temporada está disputando el Mundial júnior de Moto3.

Precisamente, será en esta cilindrada en la que dará el salto, cogiendo así el testigo de Álex Debón, el último provincial que compitió en el Mundial. De eso ya hace casi una década, puesto que la última vez que subió a la moto para rodar por los diferentes circuitos del mundo fue en el 2010, dentro del equipo patrocinado por el Aeroport de Catelló. Mediterráneo ha reunido a ambos para plasmar este relevo, que volverá a situar a Castellón en primera plana a nivel internacional en este deporte.

El burrianense, por su corta edad —solo tiene 15 años—, no tiene ningún recuerdo de Debón pilotando durante las 13 temporadas que este participó en el Mundial —desde 1998 al 2010 y siempre en la categoría intermedia, primero 250cc y luego Moto2—. No obstante, sí que ha oído hablar mucho de él. Lo mismo le sucede al valldeuxense, que conoce a la perfección la progresión realizada por García. «Ha demostrado que tiene cualidades, por lo que ahora le llega la oportunidad de competir en el Mundial y le deseo toda la suerte del mundo. Espero que pueda estar muchos años y así pasear el nombre de Castellón por todos los circuitos del Mundial, como conseguí hacer yo», argumenta Debón.

EN PRINCIPIO, DOS AÑOS / Eso es lo que tratará de hacer García, que poco más de un mes después de que se diera a conocer de forma oficial por el equipo Estrella Galicia 0,0 que iba a ser el piloto elegido para suplir la baja de Arón Canet —se anunció el 1 de octubre—, ya lo está comenzando a asimilar. «Me lo fueron diciendo poco a poco, por lo que luego no me pilló ya de sorpresa», recuerda el burrianense. No obstante, pese a que ya se intuía su futuro, reconoce que sintió «una gran alegría» en el momento de hacerse oficial y que ese día recibió muchas felicitaciones», recuerda.

De momento, tiene asegurados dos años en este equipo de la estructura Monlau Repsol, en el que tendrá como compañero al madrileño Alonso López, que ya ha debutado esta temporada en el Mundial. «Nos conocemos bien, ya que ambos llevamos varios años en el equipo y la temporada pasada coincidimos en el Mundial júnior», señala.

Con ello, García es consciente de lo que le espera en su primera año en el Mundial y tiene muy claros sus objetivos. «Es un año de aprendizaje, porque casi todo será nuevo para mí. No conozco casi ningún circuito, solo los de España, y todo lo que mueve el Mundial es muy grande. Pese a ello, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero siempre desde la humildad», subraya.

márquez, su referente / Si a la hora de responder a las preguntas se le ve seguro y con las ideas claras, pese a su juventud, más lo tiene cuando tiene que indicar quién es el espejo en el que se mira. «Marc Márquez», admite con rotundidad. Y es que el burrianense, no solo ha crecido —como persona y como piloto— con el cinco veces campeón del mundo de MotoGP, sino que además han coincidido en varias ocasiones, ya que este pasó por la misma estructura, Monlau Repsol. «Admiro todo el potencial que tiene encima de la moto, pero también su enorme personalidad. Pese a todos los títulos que ha logrado sigue con la misma humildad del primer día», sentencia.

De momento, coinciden en la persona que apostó por ellos, Emilio Alzamora. El siguiente paso es más complicado y por ahora García promete «trabajo».