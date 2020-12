El gran salto de Carla Pruñonosa al ciclismo profesional

Carla Pruñonosa San Abdón (Càlig, 14 de septiembre del 2002) dará el salto de categoría juvenil a profesional en el 2021. La ciclista provincial, que competía para el Hyundai Koryo Car este 2020, ha sido una de las elegidas por la dirección deportiva del Sopela Women’s Team para completar su plantilla del próximo año. De este modo, la deportista de Càlig seguirá los pasos de Isabel Ferreres, la última castellonense que llegó a dicha categoría, y tratará de seguir abriéndose paso en el mundo del ciclismo pero a un mayor nivel.

«Estoy muy contenta. La verdad es que este año tan complicado por el coronavirus no me esperaba llegar a un equipo así. Se interesaron en mí tanto el Sopela como el Club Ciclista Meruelo y me decanté por el primero porque ha hecho una gran apuesta por la gente joven y tienen una gran plantilla que aúna veteranía con juventud», dice.

Carla Pruñonosa cuenta con una gran proyección en el ciclismo en pista y, en este 2020 tan atípico, ha sido una de las deportistas que más en forma se ha mostrado pese a los meses de confinamiento. De hecho, la provincial se proclamó campeona de España en persecución por equipos en el Nacional, fue bronce en la prueba de eliminación, y acabó en sexta posición tanto en scratch como en puntuación el pasado mes de septiembre.

Un mes más tarde, y ya en carretera, la castellonense se adjudicó el título en el Campeonato de la Comunitat Valenciana en ruta para féminas júnior que precisamente se disputó en su municipio. «Empecé el año en la Liga de Pista de València pero no me salieron bien los resultados. Era complicado y me costaba, pero poco a poco fui progresando y me fui motivando. Luego llegó la cuarentena, que también se me hizo muy larga, pero no me sentó mal del todo y cuando volvimos a competir estuve a un buen nivel. Corrí tres pruebas por el País Vasco, el Campeonato de España y también el de pista en Tafalla, y completé el año con el título en el Autonómico», recuerda.

Con apenas 18 años, Carla Pruñonosa es una de las figuras con mayor futuro a nivel provincial y su calidad no ha pasado por alto para el Sopela, que no ha dudado en ficharla como una de las promesas con las que completar su equipo para la próxima temporada. Su debut podría llegar en el mes de febrero en la Setmana Ciclista Valenciana. «Para mí es un gran orgullo llegar a un equipo como Sopela y tener la responsabilidad que voy a tener. Va a ser un año complicado porque justo acabo de empezar a estudiar Medicina en Barcelona y he de ir organizándome para ver por dónde entrenar y demás, pero estoy muy ilusionada», añade.

Sus inicios en Benicarló

La deportista de Càlig comenzó compitiendo en el Deportes Balaguer de Benicarló, donde estuvo cuatro años en su escuela y desde donde dio el salto en categoría cadete al Hyundai Koryo Car, un equipo de València de féminas con el que ha competido las cuatro últimas campañas.

Tal es su proyección, que a comienzos de este mes, la ciclista de la provincia de Castellón participó en una concentración del Plan Estratégico de Alto Rendimiento y Tecnificación de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC) junto a otras 34 deportistas, a las que ya conocía previamente de competir en distintas pruebas pero con las que ha podido «hacer piña» de cara a dar el salto como profesional a partir del 2021. «Impone un poco, pero tengo mucha ilusión», concluye la joven.