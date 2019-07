Una granizada obliga a suspender la etapa del Tour en plena debacle de Alaphilippe

Una granizada en la parte final de la 19 etapa del Tour de Francia ha obligado a suspender la etapa por motivos de seguridad cuando los favoritos se encontraban bajando el Izoard para encarar la ascensión final a Tignes. La organización ha decidido tomar los tiempos en el paso por el Izoard, lo que convierte en nuevo líder de la carrera al colombiano Egan Bernal, que había atacado y había dejado atrás a todos los favoritos. El hasta ahora jersey amarillo había demostrado otra vez debilidad en la ascensión y se había quedado cortado y sin compañía, lo que hacía prever que perdería una minutada en la meta. En el puerto cedía 2.05 minutos.

Previamente, otro francés, Thibaut Pinot, había abandonado por problemas musculares, lo que hacía de la jornada un día nefasto para Francia.

🏁 The day's course has been called due to adverse weather conditions, rider times have been taken at Col de l'Iseran.

🏁 La course est arrêtée à cause des conditions climatiques. Les temps sont pris en haut du Col de l'Iseran.#TDF2019