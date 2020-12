La guardia pretoriana de Cano en el Castellón verá desde casa la Copa del Rey

La Copa del Rey le llega al CD Castellón mañana al sur de Cádiz, entre final y final por la permanencia. Los albinegros, entre la victoria frente al Albacete y el examen en la Nova Creu Alta, se cascarán cerca de 1.900 kilómetros, por si el calendario liguero vertiginoso no fuera suficiente, para tratar de superar al San Fernando, un equipo sin demasiado nombre como club, pero sí con mucho nombre como futbolistas, lo que le convierte en un rival de un nivel muy alto para la Segunda B. Con todo, la vieja guardia de Óscar Cano verá este partido desde casa, ahorrándose más minutos de dura competición y horas de viaje, con el poco descanso que habrá hasta las cuatro de la tarde del sábado, cuando tengan enfrente a un Sabadell que, seguramente, hará lo mismo, en su caso con un desplazamiento copero a Ibiza.

«Algunos de los jugadores habituales se quedarán en Castelló», dijo Cano antes, incluso, del encuentro frente al Alba. «Tenemos una plantilla amplia, con futbolistas que aún no han jugado», ahondó. «Hay tantos jugadores que merecen tanto, que no hemos hecho justicia en el reparto de minutos», recalcó. «Nos enfrentamos a un rival muy exigente, con una gran plantilla de Segunda B», reseñó. «Habrá rotaciones, porque jugamos un partido importante el sábado en Sabadell y venimos de otro exigente como fue el del Albacete», constató Cano.

Así que Eneko Satrústegui, Marc Mateu, Rubén Díez o Josep Señé estarán entre los que descansen y recarguen pilas cara al trascendental duelo por la salvación que pondrá fin, desde el punto de vista de la competición, a un 2020 de sensaciones tan encontradas. Con 29 hombres bajo su mando (incluido al tercer portero, Felipe Galvis), aun con las bajas de los lesionados Jorge Fernández ni Carles Salvador, Cano podría perfectamente cambiar a todo el equipo.



LOS ‘REAPARECIDOS’

Será la oportunidad para que los que eran fijos hasta hace pocas semanas recuperen su puesto entre los titulares, caso de Óscar Whalley, Joseba Muguruza o Adrián Lapeña.

Rodaje también para los que han ido a más (Víctor García), para los que no terminan de afianzarse en el once (Gus Ledes, Álvaro Fidalgo, Jordi Sánchez, Juanto Ortuño o Paolo Fernandes), o, incluso, para los que apenas se han asomado (Iago Indias o Jesús Carrillo). Y descanso para los que han echado raíces en el once en los últimos tiempos (Guillem Jaime, Carlos Delgado, David Cubillas...).

Está por ver si Cano se atreve con los que no han contado nada, con esos que ni siquiera han debutado: Alejandro Marcos, Marc Castells e Íñigo Muñoz. Además, el entrenador granadino completará la expedición con varios canteranos, entre los que podría estar el defensa Aarón Romero.