Guardiola: "El día que España tenga una BBC, España será distinta"

Pep Guardiola ha concedido una entrevista al periodista catalán Guillem Balagué en la que habla de su amor por la música y por la radio. "Me encanta la radio. Cuando estaba en Barcelona e iba a trabajar escuchaba cada mañana los talk shows políticos. La radio te lleva a otros lugares. Algún día me gustaría participar en un programa de radio", explica en este espacio de la BBC Radio 5, centrado en la música.

"A veces por la letra, a veces por la melodía, una canción puede recordarte un momento increíble de tu vida. Es parte de la cultura. Cuántas cosas han cambiado en el mundo gracias a la música. Es parte de mi vida, seguro", cuenta el tecnico del Manchester City.

En este sentido, Guillem Balagué le pide que elija seis canciones de su vida y Guardiola apunta títulos que evocan su pasión por el fútbol, su familia, sus recuerdos de infancia y su tiempo en Manchester. En su selección aparecen Serrat, Llach, Oasis, Bill Fay, Sinatra, Elton John. Por en medio, Guardiola reflexiona sobre sus influencias, dentro y fuera del mundo del balón en la BBC. Y deja al final una reflexión mediático-politica: "Es mi primera vez en la BBC. Un amigo mío me dijo que España necesita una BBC. El día que España tenga una, España será distinta", asevera.

'FIESTA', DE JOAN MANEL SERRAT



"Serrat es uno de mis grandes ídolos. Es uno de los mejores cantautores en Catalunya, en España, y esta canción siempre me trae felicidad. Me encanta. Esta canción habla de la fiesta de Sant Joan, todo el mundo bailando y divirtiéndose. Yo no fui a muchas fiestas cuando era joven. A los 13 años fui a la Masia de Barcelona. Siempre traté de estar centrado y nunca fui a discotecas o pubs o a beber. Pero en verano, cuando la escuela había terminado, todo el mundo iba a la fiesta de Sant Joan y la canción me recuerda a mi pequeño pueblo de Santpedor cuando era joven. Creo que es imposible haber tenido una mejor infancia, haber sido un niño más feliz. No éramos una familia rica. Normales. Más pobres que ricos y cada día estaba en la calle sin semáforos, sin tráfico, siempre jugando...".

'YOUR SONG', DE ELTON JOHN

"Uno de mis sueños es asistir a un concierto de Elton John, especialmente por esta canción. La primera vez que la escuché tenía 18 o 19 años y empezaba a jugar en el Barcelona. Recuerdo un montón de canciones de ese periodo de mi vida. Lo conocí cuando jugamos en Watford, a finales de la pasada temporada y fue un gran placer. Si se organiza un concierto aquí, por favor, pienso ir".

'NEW YORK, NEW YORK', DE FRANK SINATRA

"Tras Barcelona me marché a Nueva York. Lo hice por mi familia. Mi esposa siempre me apoyó y sé que le encantó, así que valió la pena. Mis hijos aprendieron inglés allí. Cuando llegamos no hablaban ni una palabra y tras cinco y seis meses hablaban ya fluidamente. El carisma de esa ciudad, todo el mundo que ha estado ahí quiere volver. Es un sitio especial". Guardiola recuerda que al poco de llegar alcanzó un acuerdo con el Bayern de Múnich, así que empezó a estudiar alemán. "Estudié tres o cuatro horas al día por la mañana algo de gramática. Es tan complicado de aprender incluso para niños alemanes. Puedes imaginarte para un hombre de 41 años? Pero soy tozudo".

'DON'T LOOK BACK IN ANGER', DE OASIS

"Me encanta esta canción, no te puedes imaginar cuánto. Es increíble. Me pone de muy buen humor cuando la oigo. Es una obra maestra. Cada vez que salimos la cantamos juntos".

Guardiola recuerda en este momento el atentado en Manchester tras un concierto de Ariadna Grande. "Ahora es una canción para el pueblo. Hay este vídeo en que todo el mundo guarda silencio y esta mujer empieza a cantarla. Fue un momento muy emotivo para mi y mi familia. Cuando hubo el atentado, estaba en casa con mi hijo, pero mi mujer y mis hijas estaban allí, en el pabellón. Me llamó pero la comunicaciónse rompió. Traté de llamarla pero no conectó. Bajamos al lugar y tras cinco o seis minutos llamó de nuevo: 'estamos fuera, volvemos a casa'. Tuvimos suerte. Mucha gente sufrió, nosotros tuvimos suerte. La vida es así".

'THE HEALING DAY', DE BILL FAY

"Con música, a veces es el tono, a veces es la letra. Esta canción será una que me recordará mi etapa en Manchester. Escucho mucho esta canción. Me gusta, me gusta mucho Bill Fay. Es la perfecta canción para quedarse en casa cuando lees un libro, estar con los niños y escuchar. Todo el mundo tiene su lugar para escapar y para mi, cuando estoy cansado, es mi casa. Solo en casa me siento seguro. Seguro en términos de no sentirte observado. Cierro la puerta y me siento seguro. Conozco mi trabajo desde que tengo 18 años, llevo muchos en este tipo de vida y no es un problema. Participo del juego. Pero cuando escapo, mi sitio es mi casa, mis hijos, mi esposa Cris. Es el único sitio donde me siento libre de hacer tonterías y no sentirme juzgado".

'AMOR PARTICULAR', DE LLUIS LLACH

"Es una de las mejores canciones de amor he oído en mi vida. A veces cuando conozco a ingleses me gustaría traducirles esta canción. Es una canción muy real. Lluis Lach es una de mis inspiraciones, es una leyenda en Catalunya. Una de las personas más queridas, como Serrat, por muchas canciones, pero esta en particular. Lo descubrí como adolescente, el primer amor, el segundo amor, y es parte de mi vida. No soy tímido en decir cuánto quiero a una persona. Quizá lo opuesto, lo digo demasiado. En este sentido soy muy latino. Con mis jugadores, a veces pienso: 'Pep, no lo hagas'. No sé si debería porque a veces sufres más si te vuelves muy cercano a tus jugadores. Pero a veces necesito abrazarles, no necesito hablar con ellos. La gente a veces se olvida que somos seres humanos. Se creen que somos de hielo, como máquinas. Y a veces necesitas sentir su calor. Pero a veces también tienes que tomar decisiones que les hiere. Y deben pensar: '¿por qué me abrazas y luego no me pones?' Pero esto es así".

'HOTEL CALIFORNIA', DE EAGLES

"Siempre me recordará cuando en Barcelona me mudé a un piso compartido, dejando atrás la academia. Escuché un montón a esta canción. ¿A quién no le gusta esta canción?".