Guardiola replica a Tebas y dice que "debe estar muy celoso de la Premier"

"El señor Tebas debe estar muy celoso de la Premier League". Así ha respondido Pep Guardiola, el entrenador del Manchester City, a las declaraciones del presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) en las que se mostraba en desacuerdo por el perdón del TAS al club inglés, que le permitirá participar la próxima temporada en la Champions.

"Es un experto legal increíble", ha dicho Guardiola en la conferencia de prensa previa al duelo de este miércoles con el Bournemouth. "La próxima vez le preguntaré que jueces son los que deben ir. Tiene que centrarse en la Liga", le ha recomendado el técnico a Tebas, recordándole que "él es uno de esos que cuando la sentencia va a su favor es perfecto, como ha pasado en España. Pero cuando va contra él siempre hay problemas".

Habrá que pensar si el TAS es el órgano adecuado para recurrir las decisiones de las instituciones del fútbol. Suiza es un país con gran reputación en el mundo del arbitraje, el TAS no está a la altura. https://t.co/Oh6I2ZRBmg vía @EFEnoticias — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) July 13, 2020

No se ha quedado ahí el mensaje de Guardiola. "Señor Tebas, estaremos en la Champions League la próxima temporada porque lo que hicimos fue lo correcto". Y además, esa resolución del tribunal de arbitraje deportivo no va a tener influencia alguna en el futuro del técnico.

Acaba contrato con el City en junio del 2021, dentro de un año. "Mi opinión no ha cambiado, quizá ahora puedo quedarme aquí más tiempo, pero la gente no entiende lo difícil que ha sido para todos estar bajo sospecha", ha precisado Guardiola, quien explicó que ya había dicho que cumpliría su contrato, aún sin jugar en Europa. "Algunos decían que nos tenían que descender a League Two. Y también me habría quedado".