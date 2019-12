Guardiola contra Zidane, una batalla inédita y morbosa

El arranque errático del Madrid en la Champions, segundo en la fase de grupos, le había dejado en una posición peligrosa para el test de octavos. El sorteo le ha añadido el morbo de aparear el equipo de Zidane al de Pep Guardiola, una de sus bestias negras en su etapa en el Barça. Ahora la potencia europea del Madrid empujará el potencial del Manchester City al límite, en una eliminatoria dura e imprevisible.

Después del sorteo, Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, advirtió que los ingleses han invertido mucho dinero los últimos años y calificó el City de gran rival: Es muy potente en todos los sentidos, para el fútbol va a ser una eliminatoria apasionante. El rival va a pedir lo mejor de nosotros. Lo afrontamos con ilusión, confiando en nuestros jugadores, todos saben lo especial que es esta competición para nosotros y para nuestro público, añadió.

EL DUELO ES ENORME

Coincidió en la lectura optimista de la eliminatoria el director deportivo del City, Txiki Begiristain. Aseguró que desde Inglaterra están animados por un cruce difícil: Jugaremos contra un grande, un equipo con 13 Copas de Europa. El duelo es enorme y hubiera preferido tenerlo más adelante o no tenerlo, pero estamos preparados. Lo importante es llegar bien al mes de febrero o marzo, en forma y anímicamente; la vuelta en casa es una pequeña ventaja, dijo. El equipo Sky Blue espera haber recuperado entonces a lesionados de envergadura, como Aymeric Laporte, el Kun Agüero o Leroy Sané, que ya anotó en el Bernabéu en la Champions con el Schalke 04.

