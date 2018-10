Guerra de trincheras en las canteras

El fútbol vive inmerso en su propia burbuja. No es la primera vez que yo les cuento que el fuerte aumento de los ingresos por los derechos de televisión, gracias a una buena gestión y a la lucha de clubs como el Villarreal, ha provocado también una notable inflación en los sueldos de los futbolistas y, de forma paralela, en los traspasos. Clubs como el Barcelona o Real Madrid se encuentran al límite de lo soportable financieramente, debido al pago de las nóminas exageradas de sus estrellas, en muchos casos, sobrevaloradas. Hay que apuntar que el sueldo promedio de un jugador en Primera División ronda los dos millones de euros brutos.

Esta burbuja se ha trasladado también a las canteras de los grandes clubs de LaLiga. Cada vez los equipos profesionales empiezan a captar más pronto a los incipientes talentos. Hoy en día es completamente normal que cualquier niño de las categorías inferiores, de cualquiera de los conjuntos punteros de Primera División, tenga ya su propio representante, además de varios más mareándole para prometerle un mejor contrato en la Premier League o una propuesta irrechazable de uno de los grandes. Lo mismo sucede con las marcas de ropa deportiva con envíos de cajas y más cajas de material, botas y, en muchos casos, hasta vestimenta de calle.

EL NUEVO MESSI

Es una auténtica locura, porque no se respeta la candidez de los chicos y se aprovecha el ego de muchos padres cegados porque consideran que su hijo será el nuevo Leo Messi. Un virus que puede apreciarse en cualquiera de los campos de entrenamientos o en las competiciones del fútbol base. Un chico de 14 o 15 años puede tener en sus manos un contrato que para sí quisiera un ejecutivo de una multinacional o, incluso, algunos jugadores de Segunda División A. Conozco bastantes casos, algunos bien manejados y otros no. Padres de adolescentes que protegen a sus hijos y continúan con los estudios y sus hábitos, ayudados por una modesta paga semanal; aunque hay otros muchos que no tardan en adquirirles el último teléfono móvil de 1.300 euros, amén de cualquier capricho que se les antoje.

DOS EJEMPLOS

Esta locura ha provocado una guerra de trincheras en las canteras. Les voy a dar dos nombres que podrían ser futbolistas top en el próximo lustro: Germán Valera y Nico Serrano. Por citar dos, porque hay más. Muchos más. Ambos despuntaban en la cantera del Villarreal y en las selecciones inferiores de la selección española.

Para Fernando Roig, la cantera es su pasión. Es un presidente que cree a ciegas en el fútbol base, como ha demostrado desde el primer día que asumió el control del club hace ya 21 años, siempre manteniendo el mismo discurso. Su hijo Fernando Roig Negueroles se conoce casi de memoria los nombres de todos los equipos A y B de la cantera amarilla… y algunos más.

LAS MEDIDAS

El Villarreal ha tenido que hacer un esfuerzo enorme en determinados casos para mantener a algunas de sus más firmes promesas. Y también ha sufrido esa guerra de trincheras con dos ejemplos recientes con los dos chicos que he apuntado anteriormente. Germán acabó en el Atlético de Madrid y Nico, en el Athletic de Bilbao. La intromisión del Barcelona también suele ser habitual. Y Roig no es buen enemigo. Hace poco, la seguridad del club amarillo desalojó a varios ojeadores, de los considerados grandes del fútbol español, de su Ciudad Deportiva de Miralcamp, en un partido de juveniles. Está en su pleno derecho en una instalación privada.

La guerra está abierta y estoy convencido de que, en ella, Atlético, Barcelona y Athletic, por citar a algunos, van a ver cómo les cuesta una fortuna mantener en sus estructuras a sus estrellas más valoradas, porque quien no respeta no merece ser respetado. Y, en el interín, y con estos ingredientes, también es sencillo que muchos chicos se pierdan en el camino, porque no es fácil ser una estrella; o, mejor dicho: cobrar como una de ellas, a tan temprana edad. Los agentes tampoco ayudan demasiado.

Es la nueva burbuja de un fútbol base que está perdiendo sus valores. Ahora importa muy poco la formación y la educación: solamente fabricar a los nuevos Messis.

