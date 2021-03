Las Guerreras estarán en los Juegos de Tokio

La selección española femenina de balonmano ha logrado este domingo, en el Preolímpico de Llíria, el billete para los Juegos de Tokio. Tras el empate ante Suecia, las subcampeonas del mundo se jugaban la clasificación a una carta contra Argentina. El empate valía, pero el equipo de Carlos Viver ha pasado por encima del combinado suramericano (16-31).

Los siete goles de Marta López al descanso acercaban a las Guerreras al objetivo al descanso (10-19), pero la gran defensa se mantuvo en la segunda mitad, como la inspiración bajo palos de Silvia Navarro y Darly Zogbi. Al final la diferencia de 15 goles le permite acabar el Preolímpico en primera posición (Suecia derrotó a Argentina por 13). Aunque lo importante era quedar entre los dos primeros y lograr el pasaporte, con la primera plaza se evita en el sorteo a Países Bajos, la selección que derrotó a España en la última final del Mundial.

El mejor regalo para Navarro

"El objetivo era ese billete para Tokio, no merecíamos quedar descolgadas y hemos conseguido esta recompensa tan grande que creo que el equipo se merecía", indicó la portera española Silvia Navarro, que el sábado cumplió 42 años. "Es lo que pedía, solo me conformaba con eso, con lograr la clasificación y es el mejor regalo que me han podido hacer en mi vida".

La mala noticia para el balonmano español llegó en forma de lesión. El azulgrana Aitor Ariño se perderá los Juegos tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el partido que el Barça ha jugado ante el Lieberbank Cantabria. Es la misma lesión, aunque en la otra rodilla, que también apartará de Tokio a Dani Dujshebaev, jugador del Kielce que el viernes anunció que había vuelto a sufrir una lesión que ya había padecido con anterioridad. Dos importantes bajas a cubrir para Jordi Ribera.