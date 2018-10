Gutiérrez admite que "aún estamos lejos" del Castellón que pretende

David Gutiérrez afronta su tercer partido al frente del Castellón, este sábado (19.00 horas) en Castalia frente al Cornellà, con dos empates en su haber. Aquí tienen lo más jugoso de la rueda de prensa previa al encuentro.

Bajas. "Tenemos a Jesús López, cuya recuperación va más lenta de lo que podía parecer y aún no sabemos cuando puede volver; y Oliinyk, que es bueno que tenga una semana más de descanso".

Concienciación. "No es fácil ningún partido en una categoría tan igualada como esta. Ni cuando las cosas vayan bien hay que tener euforia, ni ser pesimistas cuando vengan mal. Quien piense que el escudo va a ganar partidos, se equivoca".

El rival. "Viene de jugar play-off de ascenso a Segunda A y tiene un equipazo, sobre todo ofensivamente con Manucho, Gaspar, Eloy Gila... Son jugadores importantes de esta categoría. Como Carlos Esteve, que vendrá con muchas ganas porque es de aquí y su padre es seguidor del Castellón. Es de los futbolistas amigos y le deseo lo mejor, menos en los dos partidos en los que nos enfrentemos".

El planteamiento. "El cuerpo me pide ir creciendo poco a poco. No habrá muchos cambios en el once, pero hay que mejorar ofensivamente".

El mensaje al vestuario. "El objetivo es construir un buen equipo, porque tener buenos jugadores no te hacer tener un buen equipo. Les he dicho que aún estamos lejos, pero que estamos mejorando diariamente".

Y a la afición. "Cuando uno juega en casa, necesita a al afición. Y si es la del Castellón, eso se multiplica. Ahora es el equipo el que tiene que rematar la faena".