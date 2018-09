Gutiérrez: «Entiendo la exigencia de la afición»

Algo más de 24 horas después de su estreno en encuentro oficial como entrenador del Castellón, después de un análisis en frío y una reflexión más reposada, David Gutiérrez trataba, en el programa La Tribuna de Televisión de Castellón Mediterráneo, su espinoso debut al frente del conjunto albinegro.

El técnico de Catarroja es consciente de que el mensaje del club, desde el minuto 1 de la pretemporada, respecto a que había plantilla para pelear por subir a Segunda A, ha elevado la presión en torno a la plantilla. «La exigencia del club ha provocado que la afición también sea muy exigente con nosotros, pero entiendo la exigencia de la afición», constató Gutiérrez, quien, a pesar del pobre encuentro contra el Ebro, continúa pensando en positivo. «Sé que vengo a estar lo más arriba posible», insistió en el plató de TVCS Mediterráneo.

«El partido contra el Ebro es el que a ningún entrenador le gusta, pero nuestro margen de mejora es grande, hay muchos jugadores aún lejos de su mejor nivel», constató el de Catarroja.

No obstante, pide comprensión. «El que espere que en casa ganemos por 4-0, es que no sabe lo que es el grupo III de Segunda B», subrayó. «El Ebro no es un equipo cualquiera. Viene de quedar quinto o sexto la pasada temporada y tiene un presupuesto alto», consideró Gutiérrez, para quien el último puesto de los arlequinados no corresponde tampoco con su verdadero potencial.

REPASO AL PASADO // Guti también se refirió a la herencia recibida. «No es normal que solamente se haya renovado a tres jugadores después de un ascenso», afirmó, al tiempo que añadió: «De la plantilla del año pasado algún futbolista tendría cabida en mi equipo». El nuevo entrenador del Castellón consideró como «un cambio prematuro» el relevo en el banquillo, pero defendió su currículo y sus éxitos, principalmente en el Cullera (lo subió a Tercera División) y Atlético Saguntino (ascenso a Segunda B y título nacional de la Copa RFEF).

Además, también habló del impacto de la Copa del Rey. «Nos ha perjudicado, porque nos ha impedido entrenar con normalidad y conjuntarnos más, además de caer eliminados con claridad», opinó.