Hamilton regresa a su sitio tras ganar su sexto título

Sumaba nueve grandes premios sin lograr la 'pole', y eso es mucho para quien ha dominado la era híbrida del Mundial de F-1 desde 2014, para quien ha firmado su sexto título esta temporada tras nada menos que 10 victorias, para quien ha puntuado en todas las carreras, para quien solo ha dejado de estar en el podio en tres ocasiones, para quien es el piloto más rápido de la historia a una vuelta. Los números abruman y Lewis Hamilton quiere firmar un final brillante para un año extraordinario. Ha sido una sequía muy larga hasta esta 'pole'. Todo el equipo ha trabajado mucho y hoy me he centrado en el coche. Hemos crecido mucho a lo largo de la temporada y a nivel de piloto, no dejo de buscar milisegundos de mejora, afirma el chico de Stevenage.

Pelea por el podio

El inglés sumó su 'pole' n 88 y ha colocado todo a su favor para despedir el año con triunfo, toda vez que su compañero Valtteri Bottas, segundo en la crono, arrancará último tras cambio de motor, y los Ferrari, ya saben, son especialistas en dispararse en el pie. Cuando no se chocan entre sí se confunden de estrategia, cuando no se lían con las órdenes de equipo, caen en sanciones. Esta vez, Sebastian Vettel fue tan lento ante el último intento que Charles Leclerc, justo detrás, no cruzó a tiempo la linea de meta para el último intento, a pesar de lo cual, finalizó por delante de Vettel. Es el resumen de la temporada para Ferrari.

Solo Max Verstappen aparece en el horizonte para luchar contra Hamilton partir de las 14.10 horas (Movistar) en una repetición del duelo que mantuvieron 15 días atrás en Brasil. .Creo que tercero es lo mejor que podia conseguir aquí donde los Mercedes son dominantes. Pero empiezo en la primera línea de la parrilla y tendré opciones en carrera, explica Verstappen.

La otra pelea

Esa será la lucha por la victoria, aunque hay otras, como la que mantendrán Pierre Gasly (Toro Rosso, 95 puntos), Alexander Albon (Red Bull, 84 puntos) y Carlos Sainz (McLaren, 95 puntos) por firmar la sexta plaza final en el Mundial de Constructores. No debería haber estado ahí, lamentó Sainz al finalizar noveno en la tabla de tiempos. En la Q-3 tuve tráfico con Hamilton y Verstappen, que se han ido peleando en la vuelta de lanzamiento, los neumáticos se enfriaron y debería haber acabado séptimo fácil. Pero el coche va bien y espero poder luchar mañana, afirma el madrileño que arrancará tres puestos por detrás de Albon y tres por delante de Gasly.