Hamilton sentencia fácil su quinta corona

No podía imaginar una carrera más plácida. Con los dos Ferrari y el Red Bull de Max Verstappen metidos en problemas, Lewis Hamiton firmó el triunfo más fácil del año, uno de los más tranquilos de su carrera en F-1, el sexto en las siete últimas carreras que le mete el título en el bolsillo. Solo falta saber si lo celebrará de forma matemática en Estados Unidos, la próxima cita, a falta de tres carreras para el final. Le sirve ganar y que Sebastian Vettel sea tercero o peor: un doblete de Mercedes y el chico de Stevenage alcanzará su quinto entorchado, igualando a Juan Manuel Fangio, con la vista puesta en los siete de Michael Schumacher.

«Llevo corriendo mucho tiempo, pero estoy más contento que nunca. Me siento como si fuera una de las primeras victorias», explicaba ante miles de fans japoneses, con la mítica noria de Suzuka al fondo testigo de tantas batallas de su ídolo Ayrton Senna, al que como mínimo aventajará con dos título más. Ahora le resta un final de Mundial placentero, cuatro carreras más para disfrutar del quinto entorchado, de un coche dominador: «Me lo tomaré paso a paso, pero Austin suele ser bueno para nosotros y quiero soltar al bestia allí».

EL MÁS RÁPIDO EN TODO // La bestia, como denomina a su Mercedes, le permitió ser el más rápido en todas las sesiones de entrenamientos y en la crono. Así que en carrera, era cuestión de mantener el dominio. Bien escudado por Valteri Bottas, Hamilton arrancó perfecto delante de su compañero y fue viendo por las pantallas de Suzuka cómo sus rivales se eliminaban solos. Max Verstappen se pasó de frenada en el primer paso por la chicane. Se fue largo y al regresar a pista se llevó por delante el alerón delantero del finlandés Kimi Raikkonen. Fue sancionado con cinco segundos.

La carrera se neutralizó por un toque entre Magnussen y Leclerc, y en el relanzamiento, Verstappen volvió a cerrar la puerta de forma muy agresiva --esta vez no fue sancionado-- cuando Vettel intentó adelantarlo por el interior. El holandés mandó fuera de la pista al Ferrari del que saltaron un montón de apéndices aerodinámicos y Vettel regresó a pista último con el coche dañado. «Tenía la posición ganada por el interior, pero Max no me dejó espacio», dijo el alemán hundido, sabedor de que le amparaba la razón, pero sin fuerza moral para pelearlo ante la prensa.

SAINZ, EN LOS PUNTOS // El teutón remontó con mucho esfuerzo hasta la sexta posición, justo por detrás de su compañero Raikkonen, mientras Verstappen llegó al tramo final de la carrera con potencial para presionar a Bottas. El holandés se reservó un juego de neumáticos blandos para el final, mientras el compuesto medio no acababa de funcionar en el coche del finlandés. Fernando Alonso, sancionado por atajar por la chicane tras ser empujado fuera de la pista por Hartley, finalizó 14º, por delante de su compañero y de los dos Williams, mientras que Carlos Sainz peleó hasta el final y logró el objetivo de entrar en los puntos (10º).