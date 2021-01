Harden pone otro pie fuera de Houston: Esto es de locos, no se puede arreglar"

El divorcio entre James Harden y los Rockets parece cada vez más cercano. La estrella del equipo texano reconoció por primera vez, públicamente, su desacuerdo de seguir en Houston después de sufrirla segunda derrota consecutiva en el Toyota Center frente a Los Ángeles Lakers (100-111)

Tras haber guardado silencio y desear ser traspasado a los Brooklyn Nets o Sixers, la pasada noche lo confirmó y eso con toda seguridad le podrá generar nuevos problemas con la NBA y ser multado. Los Rockets nunca han cerrado la puerta al traspaso, un deseo que no ha parado de transmitir desde la pretemporada, aunque tampoco han acabado de concretar el interés de varias franquicias por hacerse con sus servicios.

Harden ya fue multado con 50.000 a principios de esta temporada por conducta perjudicial para la liga relacionada con el hecho de que no siguió los protocolos establecidos por la covid-19.

"Simplemente no somos lo suficientemente buenos ... Amo esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que puedo", declaró Harden después de haber aportado solo 16 puntos en una aparición de apenas 51 segundos en la conferencia de prensa. "Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar".

Visiblemente fuera de forma, con bastantes kilos de más. Harden estuvo negado en el tiro (5/16 en tiros de campo y 1/6 en triples) y estuvo lejos de la imagen de jugador decisivo que le ha acompañado estas últimas temporadas. Esta temporada, el escolta está en los peores números de todo a su carrera, con 17,4 puntos de media y porcentajes del 25,6% en tiros de campo y del 37,8% en triples.

Reproches de Wall

La nueva estrellas del equipo, John Wall, tampoco estuvo a la altura (4 de 11 en tiros) y además apuntó claramente a Harden en sus declaraciones, confirmando el mal ambiente que se está viviendo en el vestuario.

Cuando hay ciertos tíos que no quieren comprar el proyecto es difícil hacer algo bueno, algo especial. He estado en esos equipos que van sobre yo y no sobre el equipo durante cinco de mis once años en la liga y ha sido doloroso. Solo han sado nueve partidos, vamos tío ¿quieres saltar al vació después de nueve partidos? Queda mucho por jugar, dijo Wall en clara referencia al posicionamiento de Harden.

Con su victoria, los Lakers se han reafirmado en el primer puesto de la Conferencia Oeste. Los vigentes campeones ostentan el mejor balance de toda la NBA (9-3) gracias a su sobresaliente rendimiento a domicilio, ya que suman seis victorias en otras seis salidas, la última muy contundente en el Toyota Center.

El equipo de Frank Vogel no tuvo piedad y se apuntó un triunfo aún más cómodo de lo que indicó el marcador final. Escapado desde el primer cuarto (14-35), el equipo angelino sometió a su rival con Lebron James (26 puntos) y Anthony Davis (19 y 10 rebotes) como hombres más destacados. Marc Gasol ha finalizado con 5 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 2 tapones y 2 robos en 21 minutos.