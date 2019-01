HAT-TRICK Un any vaig aconseguir marcar fins a 68 gols en la nostra lliga

UNA PEL·LÍCULA:

LES DE POR.

UN ARTISTA:

PAULO LONDRA

UN MENJAR:

MACARRONS.

UN VIATGE:

NOVA YORK.

UN SOMNI:

ARRIBAR A JUGAR EN UN EQUIP GRAN.

ANY I LLOC DE NAIXEMENT: 2006 (12 ANYS), CASTELLÓ.

ESTUDIS: FA PRIMER DE LA ESO A L’IES XIMEN D’URREA DE L’ALCORA.

TRAJECTÒRIA: VA DEBUTAR AMB EL PREBENJAMÍ DE PRIMER ANY DEL CF MORÓ. EN ALEVÍ DE PRIMER ANY DONA EL SALT AL PRIMER TOQUE I L’ANY SEGÜENT FITXA PEL CD CASTELLÓN.

A punt de fer els 13 anys, Marc Traver Muñoz, de Sant Joan de Moró, s’ha convertit en un dels golejadors amb més encert de la cantera del CD Castellón. La darrera jornada va fer un hat-trick en la golejada per 5-0 de l’infantil B albinegre al Sagunt en Primera Regional.

—Com vas començar al futbol?

—Va ser en la categoria de prebenjamí de primer any al CF Moró, l’equip del meu poble. En aleví de primer any vaig jugar al Primer Toque i en aleví de segon any ja en el CD Castellón, on ara és la meua segona temporada a l’infantil B.

—En quina posició jugues?

—Sempre he fet de davanter, tinc prou facilitat per a marcar gols.

—Com ha sigut fins ara la teua etapa al CD Castellón?

—La temporada passada va estar molt bé perquè vam guanyar la lliga. Enguany és més complicat perquè a la competició també hi ha equips de segon any, però ara estem situats al lloc cinquè i tractarem de quedar el més amunt.

—Com va ser el teu ‘hat-trick’ de la darrera jornada?

—El primer gol va ser una bona jugada entre tots i només vaig haver d’empentar la pilota. En el segon vaig aprofitar el rebuig del porter i en el darrer vair rebre una passada llarga i vaig acabar la jugada.

—Va ser el teu primer ‘hat-trick’?

—Aquesta temporada sí, però ja n’havia fet abans.

—N’has marcat més de tres?

—Una vegada en prebenjamí de segon any, no recorde si en un partit de lliga o amistós, en vaig fer nou.

—Quin és el teu rècord en una mateixa temporada?

—En prebenjamí de segon any en vaig fer 68 i vaig ser a més el màxim golejador de la lliga, també en prebenjamí de primer any i benjamí de segon any.

—Quants en portes enguany? Creus que pots lluitar pel pitxitxi?

—En porte 11, però el primer ja en porta més de 20.

—Quins jugadors admires?

—Messi, que és fantàstic, i del CD Castellón, Cubillas.