«Hay que alcanzar los 43 o 45 puntos para salvarnos y, a partir de ahí, soñar»

Pese al 3-0 con el que se cerró el encuentro de ayer contra la Nucía, Óscar Cano no acabó satisfecho. Durante el partido se le vio lamentarse de algunas jugadas y en la sala de prensa así lo hizo constar. «No me ha gustado para nada el juego, el partido en sí, pero es cierto que el resultado está por encima de cualquier cosa porque es lo que al final te permite estar arriba», comenzó diciendo el entrenador del Castellón, a lo que no dudó en añadir que «ojalá tengamos muchos más partidos como estos en los que, aunque yo no acabe con buenas sensaciones, el marcador diga lo que ha dicho hoy (por ayer)».

«El partido lo ha marcado la consecución tan temprana de nuestros dos primeros goles. Eso ha sido un mazazo para ellos y nos ha permitido gestionar el marcador. Luego hemos marcado el tercer gol al filo del descanso y, en la segunda parte, aunque ellos han hecho cambios y han intentado marcar, nosotros hemos estado muy serios», analizó.

Los tres puntos sumados en la jornada de ayer ante la Nucía permiten a los albinegros llegar a los 40 puntos y tener media permanencia en el bolsillo. Al respecto, el entrenador granadino comentó que «valoro ese dato muy positivamente porque el objetivo era estabilizar el proyecto y mantenerse en la categoría y, a poder ser, hacerlo sin pasar los apuros que tuvimos el año anterior. El hecho de estar en el tercer partido de la segunda vuelta con 40 puntos, quedando todavía 16 partidos por disputar, es para valorarlo de manera muy positiva».

Para Cano, viendo la «igualdad y los resultados» que se están dando esta temporada, la permanencia estará en los «43 o 45 puntos» y, una vez su equipo la consiga, se podrá empezar a «soñar». «Si no lo conseguimos es para que nos echen de la ciudad. Pero vamos a ver si somos capaces de mantenernos entre los seis u ocho mejores, que es lo que hemos estado haciendo durante toda la temporada».

Preguntado por el mercado de fichajes, que cierra esta semana, Cano reconoció que «la dirección deportiva está trabajando muy a fondo y tiene clarísimo dónde está el margen de mejora del equipo. Mientras el mercado esté abierto puede suceder de todo, entradas y salidas».