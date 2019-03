La carrera deportiva de Jairo Cárcaba (Gijón, 26 años), como la trayectoria de esta temporada del Castellón, puede tener un antes y un después de las, aproximadamente, 19.04 horas del pasado domingo, cuando, tirándose en plancha, empujó, como los 9.000 espectadores de Castalia, ese balón que no quería entrar para certificar el 2-1 frente al Badalona y devolver a la vida al albinegrismo. «He visto el gol 20 o 30 veces por los menos», señala su autor a Mediterráneo, algo más sosegado después de todo lo que ha vivido en los últimos días. Su gesto de rabia, esa carrera sin saber muy bien donde ir, a la espera de recibir el abrazo de sus compañeros --bueno, los que no estaban literalmente por los suelos, derrengados--, forma parte de las imágenes icónicas del Castellón en su regreso a Segunda B, que puede llegar a no ser efímero, precisamente, por su cabezazo en plancha que firmó una notable y crucial remontada.

--¿Cómo está transcurriendo la semana, después del chute de adrenalina del domingo?

--Bueno, algo más tranquila después de los primeros días, aunque deseando ya que llegue el domingo para lograr los tres puntos en Lleida, porque esta temporada aún no hemos ganado fuera de casa, lo que nos daría un empujón muy fuerte.

--El partido contra el Badalona fue retransmitido por internet, así que habrá podido comprobar la relevancia y trascendencia del gol, repetido una y otra vez a través de diversos canales de comunicación. Personalmente, ¿cuántas veces lo ha visto?

--[Sonríe] Te diré que el gol lo habré visto unas 20 o 30 veces por lo menos. Desde luego, no fue el más bonito de mi carrera, pero sí es de los más especiales que he conseguido por todo lo que significa, por sentir todo lo que sintió el estadio, porque fue una victoria muy trabajada... Lo tengo guardado como uno de los más importantes que he marcado.

--No fue un gol en el que el balón entró por toda la escuadra o en el que regateó a varios rivales, pero sí refleja la trayectoria del equipo en esta temporada: por ejemplo, hubo que rematar hasta tres veces e, incluso, una vez la pelota rebotó en un compañero...

--Para mí todos los goles valen lo mismo, ya sean bonitos o, como en mi caso, cuando solamente tienes que empujarla, por estar en el sitio y el momento adecuados, como el domingo. Pero sí, recuerdo el disparo de Carlos [Delgado] que da en Rafa [Gálvez], los rebotes... Al final, si conseguimos ese gol, es porque había muchos jugadores del Castellón en el área rival, lo que refleja que no perdimos la fe en lograr la victoria.

--Habrá recibido una infinidad de llamadas, mensajes... seguramente de mucha gente con la que hacía tiempo que no mantenía un contacto, ¿no?

--Sí, he tenido un poco de trabajo extra, pero es lo que tiene el fútbol, que todo cambia en un instante. Daba la sensación de que parecía ya el gol de la permanencia o el de un ascenso, pero la situación del equipo continúa siendo mala. Tenemos los pies en el suelo y sabemos que solo fueron tres puntos, nada más.

--Vienen dos semanas complicadas, frente a rivales como el Lleida y el Hércules, los más difíciles, clasificación y calendarios en mano, en lo que resta de temporada. ¿Firma el empate en el Camp d’Esports?

--No, de ninguna manera. Todo lo que no sea sacar los tres puntos en los nueve partidos que quedan, para nosotros es malo. Bastantes empates llevamos ya. Otra cosa es que, según se vaya desarrollando el encuentro, que al final sea bueno, pero no de entrada. Yo firmaría ganar dos encuentros y perder uno antes que empatar tres seguidos.

El Camp d’Esports, donde Cárcaba no guarda un buen recuerdo: apenas tres semanas antes de convertirse en nuevo jugador del Castellón, el asturiano sufrió un revés con el Conquense (3-0), con un tanto de Pedro Martín y otro de Juanto Ortuño. Los tres delanteros son los máximos realizadores del grupo: 15 y 11 para los dos futbolistas azulones, por la docena (10+2) del ahora albinegro.

--Ha estado ‘entre algodones’ las últimas semanas por sus problemas de pubis, lo que le ha impedido jugar más de lo que a usted y al entrenador le hubiese gustado ¿Cómo se encuentra?

--Llevo tres o cuatro semanas arrastrándolos. Hace un par no podía ni correr; tampoco trotar. Es una lesión con la que hay que convivir durante un tiempo. No estoy todavía al 100%, pero cada vez me encuentro mejor: esta semana, las sensaciones son positivas. La pubalgia es impredecible: igual un día estás bien y al siguiente no te deja entrenar. Nadie me sabe decir cuándo desaparecerán los dolores, pero yo los aguanto como sea.