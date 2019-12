El hijo del malogrado Reyes le da la Liga Promises al Madrid

La final del torneo alevín de LaLiga Promises no ha podido ser más emocionante. No solo por la remontada del Real Madrid sobre el Sevilla, sino por quién ha encabezado esa reacción. Su nombre y apellido no engañan: José Reyes, el hijo del malogrado José Antonio Reyes, exjugador precisamente del Madrid y del Sevilla y que ha anotado cuatro goles en la final de este domingo. Siete meses después de la trágica muerte de su padre en accidente de tráfico, el alevín puso un nudo en la garganta de todos los espectadores, entre ellos su madre y su abuelo, presentes en el Hazza Bin Zayed Stadium de Al Ain (Abu Dabi).