Los hijos de Javi Calleja

Javi Calleja es un técnico de la casa y, como tal, sabe a la perfección que la cantera es la base angular del proyecto del Villarreal CF. Precisamente porque es consciente de ello y porque él comenzó su andadura en los banquillos en las categorías inferiores del club groguet, al preparador madrileño no le tiembla el pulso a la hora de contar con jugadores de la base en los entrenamientos, de incluirlos en las convocatorias del primer equipo e, incluso, de hacerles debutar cuando lo ha considerado oportuno.

Tanto es así, que en los dos periodos en los que ha dirigido al Submarino, Calleja ha hecho debutar a 14 jugadores de las categorías inferiores: ocho en la temporada 2017/2018, tres en la 2018/2019 y cuatro, de momento, en el actual curso deportivo.

En la temporada de su debut como entrenador del primer equipo --se hizo cargo del plantel a finales de septiembre, en sustitución de Fran Escribá-- Calleja le dio la oportunidad a Ramiro Guerra, Ander Cantero, Dani Raba, Manu Morlanes, Genís Montolio, Pedro Martínez y Pau Francisco Torres. En la 2018/2019 dio minutos a Miguel Llambrich, Xavi Quintillà y Samu Chukwueze; mientras que esta campaña ya ha ofrecido la alternativa a los jóvenes Sergio Lozano, Migue Leal, Álex Baena y Fer Niño.

Este último debutó el pasado miércoles contra el Girona en la Copa del Rey, saliendo en el minuto 76 para sustituir a Pau Francisco Torres. «Desde que empiezas a jugar a fútbol, tu sueño es debutar con el primer equipo y, en este caso, mi sueño se ha cumplido», desveló el gaditano.

Más oportunidades

El joven delantero explicó que Calleja le había dicho que hiciera «lo que sé hacer y que no estuviera nervioso». Él trató de hacerlo lo mejor posible. «Yo juego en mi equipo [Villarreal C en Tercera División], pero si Javi [Calleja] necesita de mis servicios, ahí estaré», añadió. «Estoy muy contento. Es un sueño para mí, pero he de seguir trabajando para mantenerme ahí», concluyó diciendo.

Muchos de los jugadores que han debutado estos últimos años de la mano de Calleja (también con el propio Escribá: Darío Poveda y Raba; o con Luis García (Iván Martín y Pepe Castaño]--, son futbolistas que han ido ganando peso en el primer equipo y que, a día de hoy, tienen su sitio en el primer equipo, con más o menos minutos. Son los casos de Xavi Quintillà, Samu Chukwueze, Manu Morlanes o el vila-realense Pau Francisco Torres.