Holanda pasa a la final, a la espera de conocer rival del partido entre España-Noruega

La selección holandesa es la primera clasificada para la final del mundial de balonmano del próximo domingo después de vencer a Rusia por 32-33. El encuentro ha estado muy igualado y ha sido la jugadora holandesa Laura van der Heijden quien a falta de 19 segundos ha decantado la balanza para su equipo y anotó el gol definitivo para pasar a la final.

Por lo tanto, España si vence a Noruega, se encontrará a Holanda en la final y si pierde se jugará la medalla de bronce ante Rusia.

GRAN ACTUACIÓN DE ANNA VYAKHIREVA

La jugadora rusa Anna Vyakhireva ha sido la mejor de su equipo al marcar once goles en el partido, pero no fueron suficiente para doblegar a las holandesas. Un tiro de Vyakhireva en el último instante del partido pudo haber forzado la prórroga, pero el lanzamiento no entró.

Holanda jugará la segunda final de manera consecutiva (fue plata en 2015) y su objetivo pasa por sacarse la espina del subcampeonato de hace cuatro años.