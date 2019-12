Los Holiday, tres hermanos juntos en pista por primera vez en la NBA

La familia Holiday protagonizó la pasada noche un hito en la historia de la NBA al ver como tres hermanos jugaban por primera vez en la liga en un mismo partido cuando se enfrentaron los Nueva Orleans Pelicans y los Indiana Pacers.

Los protagonistas fueron Justin, Jrue y Aaron Holiday, quienes al final se repartieron honores con triunfo individual para Aaron, el base titular de los Pacers, que consiguió 25 puntos, líder de su equipo y del partido.

Pero Indiana perdió de visitante por 120-98 ante los Pelicans, que tuvieron a Jrue de titular, gran figura y clave ganadora al conseguir 20 tantos, siete asistencias, recuperó dos balones y capturó un rebote.

