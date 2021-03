La hora de Ariadna Edo

Hace poco más de un mes, en el Torneo Internacional de Natación Adaptada en Barcelona, se quedó a tan solo tres décimas de conseguir la marca mínima que le daba el pasaporte para los Juegos Paralímpicos de Tokio de este verano. Fue una verdadera lástima porque ese es su objetivo principal para esta temporada y lo rozó con los dedos. Pero este fin de semana Ariadna Edo (Castelló, 1 de julio de 1998) volverá a intentarlo y lo hará en casa, en una piscina que conoce a la perfección, con motivo de la disputa del Campeonato de España de natación adaptada por comunidades autónomas.

«Tengo muchas ganas de volver a competir en piscina y me apetece mucho que la vuelta sea en Castelló porque nuestra piscina es muy buena y este año está muy solicitada. Ha acogido numerosos campeonatos de España y pruebas de distinta índole, y ahora se me presenta la oportunidad a mí de hacer algo grande allí», explica Ariadna.

La nadadora castellonense, medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en el 2016, buscará el billete para la que sería su segunda participación paralímpica en la prueba de los 400 libres. Sabe que ha de nadar por debajo de los cuatro minutos y 49 segundos para lograrlo, y también que puede hacerlo ya que el bronce en Río lo logró con un tiempo de 4:43.49 y protagonizando una remontada histórica.

«Hace algo más de un mes me quedé a tan solo tres décimas de la mínima B de los 400 libre, que es mi especialidad, y no habría cosa que más me alegrase ahora mismo que conseguirla en casa. Qué mejor sitio que en mi ciudad y voy a por ello a muerte», añade la deportista castellonense, que tendrá su prueba de fuego el sábado por la tarde en la Piscina Olímpica de la capital de la Plana.

Dos vías de clasificación

Actualmente España cuenta con veinticuatro plazas de clasificación para los Juegos Paralímpicos, quince masculinas y nueve femeninas. Para optar a ellas, los deportistas deben conseguir una marca mínima A, que asegura su billete a Japón, o una mínima B, menos exigente, que les permite optar al cupo de plazas que no se cubran con las mínimas A. Y ahí es donde Ariadna ve su vía principal para acceder a Tokio y tratar de reeditar el próximo verano la gesta de hace ya cinco años.

«Mi principal objetivo para este campeonato es conseguir la mínima y voy a ir a por todas», asegura horas antes de lanzarse de nuevo a la piscina en competición oficial. Además de la prueba de los 400 libres, Ariadna también probará suerte en los 100 libres y los 200 estilos en la competición que arranca este sábado por la mañana en la Piscina Olímpica y que reunirá a algunos de los mejores nadadores nacionales.

Si la deportista castellonense consigue su objetivo ingresará en la nómina de deportistas provinciales que representarán a Castellón el próximo verano. De momento, los que tienen plaza asegurada son el ciclista Sebastián Mora y el triplista Pablo Torrijos, si bien Ariadna sería la única deportista en los Juegos Paralímpicos al igual que sucedió en la anterior cita.

Un logro de mucho mérito y que supondría al mismo tiempo un alivio tras el difícil año que se ha vivido por la pandemia del coronavirus. «Estoy contenta de que todo se retome tras la pandemia y que podamos estar compitiendo en nuestra situación es de agradecer», concluye.